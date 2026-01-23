Iliana Iotova, prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcția de președintă, în urma unei decizii a Curții Constituționale

Vicepreședinta Iliana Iotova a devenit noua președintă a Bulgariei după ce Curtea Constituţională a decis joi, 22 ianuarie, că mandatul şefului statului, Rumen Radev, a fost încetat înainte de termen, în urma demisiei acestuia, potrivt G4Media.

Iliana Iotova este prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcţia de preşedinte.

Potrivit Constituției, atunci când atribuţiile șefului statului încetează, vicepreşedintele preia funcţia de preşedinte pentru restul mandatului.

La 19 ianuarie, într-un discurs adresat poporului bulgar, Rumen Radev a anunţat că își va depune demisia. O zi mai târziu, el şi-a înaintat oficial demisia Curţii Constituţionale. Rumen Radev este, până în prezent, singurul preşedinte bulgar care a părăsit funcţia înante de expirarea mandatului său.

Rumen Radev și Iliana Iotova au depus jurământul de învestitură în faţa Adunării Naţionale pentru cel de-al doilea mandat de cinci ani la 19 ianuarie 2022. Ei şi-au preluat oficial funcţiile la 22 ianuarie 2022.

Iliana Iotova – Biografie

Iliana Iotova s-a născut la 24 octombrie 1964, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Preşedinţiei. A absolvit Liceul de Limbă Franceză „Alphonse de Lamartine” nr. 9 şi deţine o diplomă în Filologie Bulgară de la Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia. A urmat specializări la Şcoala Naţională de Administraţie din Franţa (ENA – Ecole nationale d’administration) şi la Centrul de Studii Europene din Strasbourg (Centre des Etudes Europeennes de Strasbourg).

Iotova a fost deputată în cea de-a 40-a Adunare Naţională în perioada 2005-2007. În acea perioadă, a fost şi preşedinta delegaţiei bulgare la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, precum şi vicepreşedinta delegaţiei bulgare la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).

Din iunie 2007, Iotova a fost membră a Parlamentului European din partea Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor. Iliana Iotova vorbeşte fluent franceza şi are cunoştinţe de lucru de limba rusă şi engleză. Este căsătorită şi are un fiu.