Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează

Într-o transmisiune televizată în direct pe 19 ianuarie, președintele Bulgariei, Rumen Radev a anunțat că își va depune demisia din funcția de președinte al Bulgariei marți, 20 ianuarie, un pas făcut în contextul în care țara se îndreaptă spre ultimele sale alegeri parlamentare anticipate, la care se așteaptă ca Radev să participe cu un proiect politic, potrivit The Sofia Globe.

În discursul său, care a durat aproximativ 10 minute, Rumen Radev spus că, în cei nouă ani de mandat, Bulgaria a progresat în integrarea sa europeană, cum ar fi intrarea în zona vizelor Schengen și adoptarea monedei euro, dar întrebarea era de ce acești pași nu au oferit stabilitate.

„Îmi voi depune demisia din funcția de Președinte al Republicii Bulgaria. Sunt convins că vicepreședinta Iliana Yotova va fi un șef de stat demn. Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși”, a declarat Rumen Radev, potrivit portalului bulgar novinite.com.

Alte întrebări, potrivit lui Radev, erau de ce bulgarii „au încetat să mai voteze”, nu au încredere în mass-media sau în instanțe și de ce „în Bulgaria europeană, bulgarii se simt săraci”.

„Politica se face în afara instituțiilor. Păpușarii dau directive Parlamentului în mod deschis, în fața camerelor. De aceea oamenii nu mai votează, nu mai au încredere în mass-media și trăiesc cu sentimentul insecurității”, a spus președintele Bulgariei.

Discursul său a făcut referire la tinerii care au participat la protestele stradale de la sfârșitul anului 2025, Rumen Radev spunând că aceștia nu vor să părăsească Bulgaria și s-a referit la „bulgarii patrioți din afara Bulgariei” care, a spus el, poartă Bulgaria „în inimile lor”.

În discursul său, președintele Bulgariei nu a anunțat direct că fondează un partid politic și, în timp ce reporterii erau prezenți în sala din care a avut loc transmisiunea live, și-a încheiat discursul fără a răspunde la întrebări.

Rumen Radev este al cincilea președinte ales democratic al Bulgariei și primul care demisionează înainte de expirarea mandatului său.

După ce Curtea Constituțională va accepta demisia lui Radev, vicepreședinta Iliyana Yotova va depune jurământul în Parlament ca președinte, pentru a îndeplini restul celui de-al doilea și ultimul mandat al lui Rumen Radev, care urmează să se încheie în ianuarie 2027. Acest pas este prevăzut în constituția Bulgariei.

La preluarea mandatului de șef al statului, Yotova va deveni prima femeie din Bulgaria care va face acest lucru.

Rumn Radev, fost comandant al Forțelor Armate Bulgare, a fost ales pentru prima dată președinte în noiembrie 2016, iar apoi a fost reales în noiembrie 2021, în ambele ocazii învingând în turul doi candidații nominalizați de partidul de centru-dreapta GERB al lui Boiko Borissov.

Constituția Bulgariei impune președintelui să „întruchipeze unitatea națiunii” și interzice șefului statului să conducă un partid politic.

Alegerile din primăvara anului 2026 vor fi a 8-a oară, din aprilie 2021 încoace, când bulgarii vor alege o Adunare Națională.