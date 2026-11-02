LIVE TEXT Teritoriul ucrainean, atacat de aproape 200 de drone în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1713

UPDATE 08:15 În noaptea de 1 noiembrie spre 2 noiembrie (începând cu ora 18:00 din 1 noiembrie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un atac cu 193 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 154 de drone de tip Shahed (58 dintre acestea fiind cu reacție), Gerbera și drone de alte tipuri; circa 6 drone de atac se aflau încă în aer în jurul orei 07:45.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale aramei ruse în 26 de locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 9 locații.