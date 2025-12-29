Igor Zaharov, consilierul pentru afaceri europene și comunicare strategică al președintei R Moldova, Maia Sandu, și-a anunțat demisia din funcție.

„În ultimul an, familia mea s-a mărit, aducând multă bucurie și, firesc, nevoia de a lua decizii deloc simple, dar asumate, și de a-mi așeza altfel prioritățile și ritmul. De aceea, finalul anului 2025 vine la pachet cu încheierea activității la Președinție, ultima mea zi fiind 31 decembrie. Îi mulțumesc Președintei Maia Sandu pentru încredere, pentru exemplul personal de seriozitate și consecvență. (…) Am muncit cu interes și dedicare, alături de colegi profesioniști, de la care am învățat mult și fără de care multe lucruri nu ar fi fost posibile – vă sunt recunoscător. Le mulțumesc și colegilor din presă pentru dialogul constant, pentru întrebări și pentru insistență. (…) Urmează alte etape. Ne vom auzi și ne vom vedea în alte contexte”, a scris Igor Zaharov.

Zaharov și-a început activitatea la Președinție la 26 februarie 2024. Anterior, Igor Zaharov a deținut funcția de consilier al fostului viceprim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe, Nicu Popescu. Înainte de aceasta, a lucrat la Ambasada Britanică din Republica Moldova, unde a fost responsabil pentru comunicare și mass-media.

Igor Zaharov este licențiat în științe politice și a absolvit două programe de master, unul în studii europene la Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative (FRIȘPA) din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), și altul în comunicare strategică la King’s College London.