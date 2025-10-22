Igor Grosu rămâne în fotoliul de președinte al Parlamentului

Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a. Candidatura acestuia a fost susținută de către 55 de deputați.

La vot au participat 87 de deputați.

Două fracțiuni au înaintat candidați la funcția de președinte al Parlamentului. Este vorba despre Partidul Acțiune de Solidaritate (PAS), care l-au propus pe Igor Grosu, și Alternativa, care l-a înaintat pe Alexandr Stoianoglo.

Stoianoglo a acumulat 32 de voturi.

Fracțiunea Democrația Acasă și fracțiunea Partidul Nostru au spus că nu vor participa la vot. „Deoarece totul e clar, dar să participăm să ne vadă numai neamurile la televizor, nu văd niciun rost”, a declarat Renato Usatîi, liderul fracțiunii Partidul Nostru.

Noua legislatură și-a început activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău.

Igor Grosu (53 de ani) a fost anterior președintele Parlamentului Republicii Moldova, fiind ales după scrutinul din iulie 2021. El este liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) începând cu luna mai 2022 și a candidat la parlamentarele din 28 septembrie 2025 pe lista PAS de pe prima poziție.

Potrivit Moldova Curată, a studiat la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova (1990–1995), apoi a făcut doctoratul la Universitatea de Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. În perioada 1993–1997 a fost președinte al Asociației „Pro Democrația”, după care timp de patru ani a fost coordonator al Centrului Naţional de Asistență și Informare a Organizațiilor Non-Guvernamentale „Contact”, iar ulterior, timp de doi ani, a fost secretar al Consiliului Național al Tineretului din Moldova.

În mai–decembrie 2003, Grosu a exercitat funcția de coordonator, apoi manager al unui proiect al Băncii Mondiale privind reducerea sărăciei, implementat de Ministerul Economiei. În 2004–2008, a ocupat postul de șef al Secretariatului Consiliului pentru Participare din cadrul Ministerului Economiei. În 2012 a fost numit viceministru al Educației, în mandatul de ministru al Maiei Sandu.

În august 2015 premierul Valeriu Streleț (PLDM) l-a numit consilier principal de stat al prim-ministrului în domeniul științei, educației, ocrotirii sănătății și protecției sociale, funcție pe care a ocupat-o câteva luni.

Ulterior, Grosu s-a alăturat fostei sale șefe de la Educație, Maia Sandu, fiind unul dintre fondatorii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a devenit, din 2016, secretarul general al noii formațiuni de pe arena politică a Republicii Moldova. După ce Maia Sandu a demisionat la 10 decembrie 2020 din funcția de lideră și membră de partid a PAS, Igor Grosu a devenit președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate.

La 16 martie 2021, după runde de consultări cu fracțiunile parlamentare, inclusiv după decizia Marianei Durleșteanu de a-și retrage candidatura pentru funcția de prim-ministru, post la care fusese înaintată de o coaliție majoritară formată din reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, ai Platformei „Pentru Moldova” (formată din Partidul Șor și foști deputați PDM) și câțiva deputați independenți, Grosu a fost propus la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, fiind a doua propunere respinsă de Parlament, astfel ajungându-se la declanșarea alegerilor anticipate.

În septembrie 2023, Igor Grosu a fost decorat de către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu Ordinul „Prințul Iaroslav cel Înțelept” de gradul II. Ordinul a fost acordat pentru „contribuție semnificativă” la consolidarea cooperării interstatale și în semn de apreciere pentru sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

