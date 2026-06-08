Ia, dorul și o horă la Helsinki sau Moldova mai aproape de Finlanda

Vizitatori din peste 150 de țări au admirat ia, hora și tradițiile moldovenești la Helsinki. Pe 30 mai, la Biblioteca centrală Oodi din capitala Finlandei, asociația Miedor.fi, dedicată comunității vorbitoare de limbă română, a organizat un eveniment despre cultură, frumusețe și patrimoniu viu. Patru producători autohtoni de haine au prezentat colecții inspirate din tradițiile moldovenești, iar în rochii și ii au defilat modele de diferite naționalități.

„Miedor.fi a gândit seara ca pe o întâlnire vie, nu ca pe un spectacol. Pe tot parcursul serii, oamenii au putut răsfoi liber cărți ale autorilor din R. Moldova și materiale turistice despre R. Moldova — o mică bibliotecă a identității, accesibilă tuturor celor curioși.

Victoria Chiriac, președinta Miedor.fi

Între timp, pe scenă se desfășura defilarea: patru branduri moldovenești — Georgette, Măiestrie, Kasandruta și Mallena — au prezentat colecții inspirate din tradiție, cu unele piese create special pentru această seară”, a declarat Victoria Chiriac, fondatoarea asociației Miedor.fi și organizatoarea principală a evenimentului.

Potrivit organizatorilor, 60 de modele-voluntare de naționalități diferite au defilat în ii și costume inspirate din cele tradiționale moldovenești.

„Tocmai asta a dat serii o altă dimensiune. A fost un gest despre frumusețe, despre identitate, despre curiozitate față de o cultură pe care mulți o descopereau pentru prima oară”, a precizat Victoria Chiriac, stabilită în Finlanda de mai bine de zece ani.

Programul a inclus dansuri tradiționale, precum hora și sârba, iar ansamblul „Miedor.fi” a prezentat ritualul „jucatul colacului”.

Evenimentul a culminat cu o horă în biblioteca Oodi din Helsinki, la care au luat parte, nu doar diaspora moldovenească, dar și spectatori din diferite țări.

„Diaspora nu e doar o comunitate care trăiește departe — e o punte. Mai ales acum, când Moldova este stat candidat la UE, fiecare astfel de moment contează. Arătăm că identitatea noastră e vie, că merită văzută și că suntem mândri de ea”, spune Victoria Chiriac, președinta asociației Miedor.fi.

„Seara de la Oodi a rămas în amintirile celor care au fost acolo — în fotografii, în pașii unei hore, în ia purtată departe de casă și în dorința de a spune lumii cine suntem”, concluzionează Victoria Chiriac.

Evenimentul a fost posibil cu sprijinul Biroului pentru Relații cu Diaspora, Diaspora Engagement Hub, Guvernului Republicii Moldova, asociației Seura Suomi–Romania–Moldova condusă de Kim Caloniu. La eveniment au participat reprezentanți ai Ambasadei R. Moldova pentru Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda și ai altor instituții oficiale.