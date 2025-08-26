Guvernul ucrainean va permite bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să părăsească teritoriul țării

Cabinetul de miniștri al Ucrainei a revizuit regulile de călătorie și a permis bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să treacă granița, a declarat prim-ministra Iulia Svîrîdenko pe Telegram pe 26 august, potrivit Kyiv Independent.

Pe 12 august, Zelenski a cerut Cabinetului să relaxeze regulile de trecere a frontierei pentru bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani.

„Pe 18 august, prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko a anunțat că Cabinetul lucrează la reguli care ar permite bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să treacă granița”, potrivit Kyiv Independent.

Pe 22 august, un proiect de lege care le permite să treacă granița a fost depus la Rada Supremă, parlamentul Ucrainei.

Până acum, bărbaților ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani li s-a interzis să părăsească țara, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din 2022, cu unele excepții. Bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani pot fi recrutați în forțele armate.