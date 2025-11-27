Guvernul Munteanu, practici noi: denumirile companiilor aflate în vizorul Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului nu mai sunt publice. Explicațiile ASP

Extrasele proceselor verbale ale ultimelor trei ședințe ale Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, prezidate de către prim-ministrul Alexandru Munteanu, sunt publicate pe site-ul Guvernului fără denumirile companiilor vizate.

Documentele publicate anterior, când ședințele erau prezidate de către fostul prim-ministru, Dorin Recean, conțin datele referitoare la firmele a căror activitate a fost examinată de Consiliu: denumirile și INDO.

Menționăm că această structură are în atribuții examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, inclusiv analiza riscurilor asociate acestora. Consiliul, prezidat de primul-ministru, poate aproba, condiționa sau refuza investiții ce pot amenința securitatea statului și poate aplica sancțiuni.

De exemplu, ultimul extras publicat de la ședința din 18 noiembrie 2025, arată că s-a hotărât menținerea deciziei anterioare a Consiliului referitoare la o companie (denumirea este ascunsă) ca aceasta să înstrăineze ceva (la fel, este ascunsă și această informație) până la data de 30 noiembrie 2025 și să-și modifice structura corporativă până la data de 21 noiembrie 2025.

De asemenea, Consiliul a decis solicitarea suportului pentru a prezenta un raport de evaluare a infrastructurii de depozitare a combustibilului, fiind ascunse datele referitoare la entitatea de la care se solicită acest suport.

Din context, se poate deduce că firma vizată este Lukoil, față de care Consiliul a decis anterior ca acesta să înstrăineze terminalul petrolier de la Aeroportul Chișinău.

Captură de ecran de pe extrasu din Procesul-verbal nr.27 al ședinței Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului din 18 noiembrie 2025

Din extrasul de la ședința anterioară, din data de 10 noiembrie 2025, se pot înțelege și mai puține. Consiliul a luat decizii legate de mai multe companii, prin care aprobă sau refuză investiții, dar denumirile acestora nu pot fi văzute în document.

Captură de ecran de pe extrasul din Procesul-verbal nr.26 al ședinței Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului din 10 noiembrie 2025

Pe de altă parte, extrasul procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului prezidată de fostul prim-ministru Dorin Recean, la 13 octombrie 2025, conține denumirile companiilor vizate.

Captură ecran de pe extras din Procesul-verbal nr.24 al ședinței Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului din 13 octombrie 2025

Practici incorecte, reclamate de investitorii străini

ZdG a solicitat o explicație de la Guvern referitoare la această situație. Solicitarea a fost direcționată către Agenția Servicii Publice, care asigură secretariatul Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului.

Într-un răspuns în scris pentru ZdG, ASP menționează că „Secretariatul Consiliului a fost somat telefonic de către investitorii străini în vederea practicii incorecte a autorităților din Republica Moldova de a face publice datele proiectului investițional supus procedurii de screening”.

De asemenea, instituția face trimitere la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, care stipulează că:

„Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului nu sunt publice în mod integral, având în vedere necesitatea protejării informațiilor și a datelor cu caracter personal, a informațiilor atribuite la secretul de stat conform Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, precum și a secretului comercial sau a altor informații cu accesibilitate limitată protejate de legislație. În scopul informării opiniei publice, se publică extrase din procesele-verbale ale ședințelor Consiliului, care conțin în mod clar și concis decizia finală adoptată în privința fiecărei cereri examinate, fără a dezvălui conținutul complet al deliberărilor sau al documentelor și al informațiilor analizate.”

ASP mai menționează că „acest mod de publicare a deciziilor este utilizat la nivelul U.E. de către instituțiile responsabile de procesul de FDI Screening din România, iar majoritatea țărilor Comunitare precum R.F. Germania, Țările de Jos, Franța, Polonia etc. nu fac publice deciziile – informează persoanele fizice/juridice vizate în procesul de examinare”.

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a fost instituit prin Hotărârea de Guvern nr. 437/2025, având scopul de a proteja interesele naționale și a a sigura securitatea statului prin examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.