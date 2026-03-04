Guvernul menține sprijinul de 70% pentru primele de asigurare agricolă

Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. O decizie în acest sens a fost adoptată miercuri, 4 martie, de cabinetul de miniștri. Contribuția fermierului reprezintă 30% din valoarea primei.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern, acordarea sprijinului financiar va stimula producătorii agricoli să asigure culturile, în condițiile în care sectorul agricol este unul dintre cele mai expuse la riscuri climatice: secetă, îngheț, grindină, furtuni, inundații.

„Propunerea derivă din impactul pozitiv al acestei măsuri care consolidează gestionarea riscurilor, sporește încrederea fermierilor în asigurări și stabilizează sectorul agricol. Menținerea acestei cote este esențială pentru continuarea tendinței de creștere a asigurării în agricultură și protejarea fermierilor de riscurile climatice”, a menționat ministra Ludmila Catlabuga.

Subvenționarea primelor de asigurare în agricultură se face din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sprijinul financiar se acordă la cerere, în baza contractului de asigurare. Fermierul achită partea sa de contribuție (30%), iar plata sprijinului (70%) este transferată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură direct pe contul companiei de asigurări.

În anul 2025, AIPA a alocat 110,4 milioane de lei pentru acoperirea a 70% din prima de asigurare a riscurilor în agricultură, iar suma mijloacelor financiare estimate pentru anul 2026 este de circa 120 milioane de lei. Anul trecut, fermierii au depus 654 de solicitări de sprijin, dintre care 177 au fost deja achitate, iar celelalte sunt în proces de evaluare.

Datele pentru anii 2022-2024 arată că tendința asigurărilor în agricultură este una pozitivă: primele brute subscrise au crescut de la 93,2 mil. de lei până la 129 mil. de lei. Suma asigurată a crescut de la 974,2 mil. de lei în anul 2022 la peste 1,39 mld. de lei în 2024, iar despăgubirile achitate au oscilat între 44 și 57 mil. de lei.

Sectorul agricol a acoperit 14% din PIB în anul 2024, asigurând peste 45% din totalul exporturilor și angajarea a 18% din forța de muncă activă.