Guvernul a aprobat strategia militară a R. Moldova până în 2035. Recean: „ne apărăm patria și contribuim la pacea și securitatea globală”

Guvernul aprobat miercuri, 8 octombrie, strategia militară a R. Moldova pentru anii 2025-2035. Potrivit Ministerului Apărării, strategia definește politici de securitatea militară pe termen lung, fiind aliniată cu strategia securității naționale și strategia națională de apărare.

Premierul Dorin Recean a anunțat că de fiecare dată când se iau decizii cu privire la apărarea statului, apar voci isterice care au ținut domeniul în „mizerie și dezordine”.

„Noi avem un obiectiv foarte clar, să investim în primul rând în oameni, în Armata Națională a Republicii Moldova. Ei înțeleg că vor în continuare să o mențină slabă și asta e sigur că priește unui stat agresor. Ei văd că ridică în slăvi Kremlinul, dar uită să spună că Kremlinul cheltuie 7% din produsul intern brut pentru războaie. Așa că noi vom continua să dezvoltăm Armata Națională, să ne apărăm patria și să contribuim la pacea și securitatea globală”, a declarat Dorin Recean.

Potrivit Ministerului Apărării, proiectul conține un program de modernizare tehnologică, de consolidare a capabilităților defensive și de aliniere la standardele europene și internaționale. Strategia stabilește 18 direcții prioritare de acțiune, care urmăresc dezvoltarea multilaterală a Forțelor Armate. Un element important al noii strategii îl reprezintă participarea activă la misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida ONU, OSCE și UE.

Totodată, strategia subliniază că dezvoltarea capabilităților militare va fi realizată cu respectarea neutralității statului și a posturii defensive a politicilor de apărare ale R. Moldova. Obiectivul este dezvoltarea unei structuri militare eficiente și profesioniste, iar printre direcțiile prioritare se numără dezvoltarea capacităților de supraveghere și apărare aeriană, apărare cibernetică și consolidarea forțelor pentru operații speciale, instruire și sprijin logistic.

Un alt obiectiv va fi dezvoltarea propriei industrii naționale de apărare prin crearea parteneriatelor dintre companii locale și reprezentanți ai industriei internaționale de apărare. La fel, se va pune accent pe instruire, dar și pe structurile de suport instituțional și pentru asigurarea sustenabilității. O structură introdusă în această strategie este cea pentru pentru comunicații, informatică și apărare cibernetică, întrucât R. Moldova este amenințată nu doar de război real, dar și hibrid.