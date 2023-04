Grupul de acționari Tesla se plânge că Elon Musk este prea distras pentru a conduce o companie

Un grup de acționari progresivi Tesla doresc ca consiliul de administrație al companiei să-l determine pe directorul general Elon Musk să se concentreze mai mult pe unul dintre numeroasele sale locuri de muncă, și anume acela de a conduce compania producătoare de automobile EV, transmite CNN.

Într-o scrisoare adresată consiliului de administrație Tesla, grupul spune că Musk nu acordă destulă atenție problemelor cu care se confruntă compania, inclusiv concurența sporită a vehiculelor electrice din partea altor producători de automobile și acuzațiile de mediu de lucru toxic în cadrul Tesla.

Pe lângă rolul său la Tesla (TSLA), Musk conduce, printre altele, Twitter, SpaceX, Boring Company și Neuralink.

„Fiecare am adăugat inițial Tesla în portofoliile noastre, deoarece am văzut Tesla ca un adevărat lider în producerea de produse și servicii esențiale pentru tranziția noastră către o economie durabilă și verde. De-a lungul timpului, totuși, am devenit din ce în ce mai preocupați de problemele de guvernanță și conducere ale companiei.”, se spune în scrisoare.

Autorii scrisorii susțin că lipsa de concentrare a lui Musk la Tesla cauzează probleme companiei, cum ar fi o rată mare de rotație a personalului său din cauza mediului de lucru. Dar nu precizează ce ar trebui de făcut pentru a-l face să se focuseze asupra acestor probleme.

„Tesla are nevoie de un consiliu care să se asigure că directorul general este concentrat pe rezolvarea provocărilor. Din cauza eșecului consiliului de a limita angajamentele exterioare ale directorului general și de a se asigura că este concentrat pe rezolvarea numeroaselor provocări cu care se confruntă compania, ne-am pierdut încrederea în membrii săi.”

Totuși, Ivan Frishberg, director de sustenabilitate la Amalgamated Bank, una din semnatarele scrisorii, a declarat că grupul nu susține ca Musk să fie înlocuit.

Printre entitățile care semnează scrisoarea se numără Amalgamated Bank, o bancă deținută de sindicat, precum și Sisters of St. Joseph of Carondelet, United Church Funds, Investor Advocates for Social Justice și New York City Controller’s Office. Scrisoarea spune că investitorii care semnează scrisoarea dețin acțiuni Tesla în valoare de 1,5 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din acțiunile Tesla.

Prin comparație, Musk deține sau are opțiuni de a cumpăra acțiuni Tesla în valoare de aproximativ 118 miliarde de dolari, reprezentând 20% din acțiuni. Musk are o avere netă de 175 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.