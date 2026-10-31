Grevă națională în Italia: protestatarii cer salarii mai mari și servicii publice mai eficiente

Zeci de mii de oameni, în mare parte studenți și muncitori, au ieșit vineri, 30 octombrie, în stradă în toată Italia pentru a cere salarii mai mari și servicii publice mai eficiente, pentru a protesta împotriva creșterii costului vieții și pentru a se opune majorării cheltuielilor militare. Sindicatul de bază Unione Sindacale di Base a convocat o grevă generală de 24 de ore, fiind planificate proteste în peste 40 de orașe, scrie Reuters.

Demonstrațiile, care au avut loc după ciocnirile de la începutul acestei luni, în care protestatarii s-au confruntat cu poliția, au jefuit magazine și au vandalizat proprietăți, s-au desfășurat în mare parte pașnic, deși în unele zone au izbucnit tensiuni.

La Torino, poliția a folosit un tun de apă pentru a-i respinge pe studenți și pe activiștii de stânga care s-au apropiat de cordoanele de securitate care protejau clădirea prefecturii.

Un marș de amploare a trecut pe lângă Colosseum, în Roma, unde protestatarii au declarat că intenționează să-și instaleze corturi și să rămână acolo pe durata weekendului. Unele coșuri de gunoi au fost așezate pe străzi și incendiate. Seara, un grup numeros a încercat să mărșăluiască spre parlament, determinând poliția să folosească tunuri de apă pentru a dispersa mulțimea, a raportat agenția de știri italiană ANSA. Opt persoane au fost reținute după ce au încercat în repetate rânduri să străpungă baricadele poliției, se mai precizează în raport.

La Milano, protestatarii au mărșăluit pe șoseaua de centură a orașului, înainte de a-și încheia marșul în fața Universității Politecnico di Milano. Demonstranții purtau torțe și au dat foc unor obiecte.

Aproximativ 15 mii de lucrători portuari, studenți și alți manifestanți au intrat în portul din Genova, alăturându-se protestelor similare din Europa și din alte părți împotriva utilizării porturilor pentru transportul de arme și atrăgând atenția asupra deceselor marinarilor în conflictele de la Golful Persic până la Marea Neagră.

Un val de proteste a cuprins țările europene, inclusiv Franța, Spania, Belgia și Albania, alimentat de nemulțumiri legate, printre altele, de costul vieții.