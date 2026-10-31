Criză politică în Polonia: Protestatarii au forțat intrarea în Tribunalul Constituțional, iar președintele și-a întors avionul din drum

Polonia este în fața uneia dintre cele mai grave crize constituționale din ultimii ani, după ce conducerea Tribunalului Constituțional a fost suspendată, iar forțele de poliție au intervenit la sediul instituției din Varșovia.

Vineri seară, 30 octombrie, protestatarii au încercat să forțeze intrarea în clădire, iar președintele Karol Nawrocki, și-a întrerupt călătoria oficială spre Senegal și s-a întors de urgență în țară. Opoziția conservatoare acuză guvernul condus de Donald Tusk de o tentativă de lovitură de stat, în timp ce premierul susține că acțiunile autorităților urmăresc restabilirea statului de drept, scrie MediaFax.

Situația a degenerat vineri seară în fața Tribunalului Constituțional din Varșovia, unde sute de manifestanți și susținători ai opoziției s-au adunat pentru a protesta față de îndepărtarea de la conducerea instituției a președintelui Bogdan Święczkowski și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański.

Potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza, în timpul manifestației au izbucnit confruntări între protestatari și polițiști, după ce unii participanți au încercat să pătrundă în curtea instituției. Lanțul care bloca una dintre porți a fost tăiat, iar forțele de ordine au încercat să disperseze mulțimea.

Cum s-a ajuns aici

Criza a izbucnit după ce președintele Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și vicepreședintele Bartłomiej Sochański au fost suspendați din funcții, într-o decizie contestată de cei doi magistrați și de principalul partid de opoziție, Lege și Justiție (PiS).

Ministrul Justiției și procurorul general al Poloniei, Waldemar Żurek, a anunțat că a solicitat ridicarea imunității celor doi judecători, pentru a putea declanșa proceduri penale împotriva lor.



Autoritățile îi acuză pe cei doi că au împiedicat judecători desemnați de actuala majoritate parlamentară să își exercite atribuțiile în cadrul Tribunalului Constituțional.

Judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, care revendică dreptul de a conduce temporar Tribunalul Constituțional, a dispus suspendarea pentru o lună a atribuțiilor exercitate de Bogdan Święczkowski și Bartłomiej Sochański.

Decizia a apărut vineri după-amiază pe site-ul instituției, însă conducerea contestată a susținut ulterior că pagina oficială fusese preluată ilegal și că cei doi magistrați rămân în funcții.

Vineri seară, după apariția deciziei, politicieni ai partidului conservator PiS și zeci de manifestanți s-au adunat în fața Tribunalului Constituțional din Varșovia pentru a protesta împotriva suspendării conducerii instituției.

Poliția a desfășurat efective pentru a împiedica accesul protestatarilor în clădire, iar situația a degenerat după ce unii manifestanți au încercat să treacă de gardul de protecție și să intre în clădire.

Bogdan Święczkowski s-a prezentat personal în fața clădirii și le-a arătat polițiștilor legitimația sa de președinte al Tribunalului Constituțional, cerând să fie lăsat să intre.

Manifestanții au scandat în sprijinul său, iar la un moment dat a fost adus un lăcătuș care a încercat să deschidă poarta de acces.

Criza constituțională din Polonia

Confruntarea reprezintă punctul culminant al unui conflict instituțional care durează de mai mulți ani și care a provocat tensiuni inclusiv între Polonia și instituțiile Uniunii Europene.

În perioada guvernării PiS, modificările privind numirea judecătorilor și funcționarea instanțelor au generat critici referitoare la independența sistemului judiciar și au atras sancțiuni financiare europene.

După venirea la putere a coaliției conduse de Donald Tusk, în decembrie 2023, noul guvern și-a asumat reformarea instituțiilor judiciare și eliminarea influenței politice asupra acestora.

Situația a rămas însă blocată din cauza divergențelor privind numirea judecătorilor Tribunalului Constituțional.

Actualul Parlament a ales opt noi judecători în 2026, dar mai mulți dintre aceștia nu au putut să-și exercite efectiv atribuțiile, în contextul refuzului președintelui Nawrocki, opozant a lui Tusk și apropiat a lui George Simion, președintele AUR, de a le primi jurământul și al opoziției conducerii Tribunalului.

Bogdan Święczkowski, fost procuror național și apropiat al fostei conduceri PiS, a contestat legitimitatea unor judecători desemnați de actuala majoritate. În schimb, reprezentanții guvernului Tusk consideră că blocarea accesului acestora menține paralizia instituției.

Președintele Poloniei și-a întors avionul deasupra Europei

Gravitatea incidentelor de azi l-a determinat pe președintele Karol Nawrocki să-și întrerupă deplasarea oficială în Senegal, în timp ce avionul prezidențial se afla deja în zbor. Aeronava și-a schimbat direcția deasupra Spaniei și a revenit în Polonia, aterizând vineri seară pe aeroportul Varșovia-Okęcie, potrivit relatărilor presei poloneze.

„Într-un asemenea moment, președintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup zborul spre Senegal. Mă întorc”, a transmis Nawrocki pe platforma X.

Administrația prezidențială a anunțat că șeful statului urmează să se întâlnească cu Zbigniew Kapiński, prim-președintele Curții Supreme, pentru a discuta situația.

Kapiński a condamnat deja intervențiile din jurul Tribunalului Constituțional, apreciind că evenimentele sunt fără precedent într-un stat democratic guvernat de principiile statului de drept.

Procurorul general cere ridicarea imunității șefilor Tribunalului

În paralel cu incidentele de stradă, ministrul Justiției și procurorul general al Poloniei, Waldemar Żurek, a anunțat că a transmis cinci cereri de ridicare a imunității conducerii Tribunalului Constituțional.

Patru dintre solicitări îl vizează pe Bogdan Święczkowski, iar a cincea pe Bartłomiej Sochański.

Documentația depusă cuprinde 224 de pagini, însoțite de 50 de volume de dosare, potrivit informațiilor prezentate de procurorul general.

Cei doi sunt acuzați că ar fi împiedicat judecători desemnați de actuala majoritate parlamentară să-și exercite atribuțiile.

Opoziția acuză o lovitură de stat. Donald Tusk invocă restabilirea statului de drept

Jarosław Kaczyński, liderul partidului conservator Lege și Justiție (PiS), a condamnat operațiunea autorităților, acuzând guvernul de o tentativă de preluare prin forță a Tribunalului Constituțional.

Formațiunea PiS, aflată la guvernare între 2015 și 2023, consideră că suspendarea conducerii instanței constituționale reprezintă un atac împotriva ordinii constituționale.

La rândul său, Sławomir Mentzen, lider al formațiunii Noua Speranță, parte a Confederației, a cerut convocarea de urgență a Consiliului Național de Securitate.

„Nu mai este vorba doar despre o criză constituțională. Suntem în pragul unei lovituri de stat”, a susținut Mentzen.

De cealaltă parte, premierul Donald Tusk și reprezentanții actualei majorități parlamentare afirmă că schimbarea conducerii este necesară pentru restabilirea independenței justiției, după reformele controversate adoptate în timpul guvernării PiS.

Președinta Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska, a susținut că evenimentele marchează sfârșitul influenței politice a PiS asupra Tribunalului Constituțional.