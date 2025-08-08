Grănicerii din Ucraina NU vor avea permisiunea de a intra până la 1,5 km pe teritoriul R. Moldova

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră respinge informațiile apărute în spațiul public conform cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra până la 1,5 km pe teritoriul R. Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră.

„Această informație este falsă și tendențioasă”, potrivit Poliției.

Activitatea Poliției de Frontieră se desfășoară strict în conformitate cu legislația națională și cu acordurile bilaterale în vigoare între R. Moldova și Ucraina, fără a admite încălcarea suveranității sau integrității teritoriale a vreunui stat. În cazul tentativelor de trecere ilegală a frontierei de stat, Poliția de Frontieră aplică măsuri conforme cu prevederile legale naționale.

„Totodată, sunt neadevărate și afirmațiile potrivit cărora sistemele de supraveghere video instalate în zona de frontieră moldovenească ar fi controlate de partea ucraineană sau ar fi permis accesul acestora la imaginile sau fluxurile video ale autoritățile R. Moldova”, anunță Poliția de Frontieră.

Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse oficiale și să evite distribuirea informațiilor neverificate care pot genera confuzie și neîncredere în societate.