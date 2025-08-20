Ghidul de suport pentru cetățenii care revin în R. Moldova a fost actualizat

Au fost implementate programe și servicii speciale noi, menite să ofere cetățenilor reveniți în R. Moldova oportunități pentru dezvoltare și să-i ajute să-și construiască un viitor, anunță miercuri, 20 august, Guvernul.

Potrivit unui comunicat, în iunie 2024, Biroul relații cu diaspora a venit în sprijinul cetățenilor care se întorc în țară, elaborând un Ghid de suport la revenire în Moldova.

Acest ghid este destinat atât cetățenilor R. Moldova care planifică să revină acasă, cât și celor deja reîntorși de peste hotare. Scopul ghidului este de a furniza informațiile necesare pentru o revenire și reintegrare reușită.

Astfel, Ghidul de suport la revenire în Moldova, a fost actualizat cu informații utile care va facilita revenirea și integrarea cetățenilor.

„Acesta conține informații despre serviciile oferite de stat, oportunități de angajare în câmpul muncii, formare profesională și ghidare în carieră, accesare a fondurilor de stat pentru inițierea unei afaceri și a serviciilor de consultanță în gestionarea afacerii și utilizarea profitabilă a economiilor”, a precizat Guvernul.

În plus, ghidul descrie oportunitățile economice și oferă informații despre serviciile care asigură integrarea socială a cetățeanului revenit și a familiei acestuia: servicii de (re)integrare a copiilor în instituţiile de învăţământ, oportunități de încadrare în sistemul de asigurări sociale și medicale.

Totuși, informațiile din ghid sunt de natură generală, iar pentru cazuri specifice, acesta include adrese, numere de contact și link-uri utile către resurse și instituții specializate care pot oferi asistența necesară.