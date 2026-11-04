Găsit vinovat de pescuit ilegal cu utilizarea mijloacelor de nimicire în masă a faunei: ce pedeapsă a primit inculpatul

Un bărbat a fost găsit vinovat de pescuit ilegal cu utilizarea mijloacelor de nimicire în masă a faunei, după ce a prins ilegal 130 de pești dintr-un râu, informează Procuratura Generală într-un comunicat. Acesta a fost obligat să achite integral pagubele provocate, fiindu-i aplicată și pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunității.

Potrivit materialelor din dosar, pe 16 martie 2026 bărbatul s-a deplasat pe râul Ciugur, afluent al râului Prut, unde, folosind o barcă gonflabilă, a instalat cinci plase sintetice de pescuit, cu o lungime totală de aproximativ 300 de metri. În dimineața zilei următoare, acesta a revenit la locul respectiv și a ridicat plasele, în care se prinseseră mai multe specii de pește.

În urma acțiunilor ilegale, au fost capturați 71 de exemplare de plătică, 29 de roșioară, 20 de șalău, 8 de caras argintiu, un crap și un biban.

Potrivit Procuraturii, plasele utilizate, care sunt considerate mijloace de nimicire în masă a faunei, au provocat resurselor biologice acvatice un prejudiciu de 267 000 de lei.

„În cadrul ședinței de judecată, bărbatul și-a recunoscut integral vina, a declarat că regretă cele comise și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Instanța de judecată l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 234 din Codul penal și i-a aplicat o pedeapsă de 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Totodată, instanța a dispus încasarea integrală a prejudiciului de 267 000 de lei în beneficiul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, precum și confiscarea în folosul statului a bunurilor utilizate la comiterea infracțiunii”, se arată în comunicat.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord, în condițiile prevăzute de lege.