Furnizorul de servicii media „Next TV” a fost sancționat cu 15 mii de lei de către Consiliul Audiovizualului

Ca urmare a unui control dispus de Consiliul Audiovizualului (CA) în mai 2025, privind respectarea de către Furnizorul de servicii media „Next TV” a Concepției generale a serviciului media audiovizual de televiziune, s-a constatat că postul înregistrează devieri de la prevederile documentului aprobat prin decizia autorității de reglementare. CA amintește faptul că „Next TV” a fost penalizat în decembrie 2024 cu amendă în mărime de 10 000 de lei, pentru nerespectarea Concepției generale.

Rezultatele monitorizării au fost examinate în ședința publică a CA din 06 august curent, iar furnizorul a fost sancționat cu amendă în mărime de 15 000 de lei pentru încălcarea atestată. Formatul serviciului media audiovizual, aprobat prin decizia CA din mai 2024, este unul de știri.

Potrivit raportului de control, s-au înregistrat următoarele abateri:

La compartimentul Programe audiovizuale locale a fost indicat 100%, însă, de fapt, s-au atestat 55%; respectiv, la subdiviziunea Programe audiovizuale locale în primă difuzare au fost indicate 50,8%, atestate 28,1%, iar la subdiviziunea Programe audiovizuale locale în limbile minorităților etnice au fost indicate 19%, atestate 9,4%.

a fost indicat 100%, însă, de fapt, s-au atestat 55%; respectiv, la subdiviziunea Programe audiovizuale locale în primă difuzare au fost indicate 50,8%, atestate 28,1%, iar la subdiviziunea Programe audiovizuale locale în limbile minorităților etnice au fost indicate 19%, atestate 9,4%. La compartimentul Programe audiovizuale achiziționate de peste hotare , furnizorul a indicat în Concepție 0%, dar în emisia serviciului media audiovizual au fost atestate 41,4%, fapt ce a dus la micșorarea volumului total de programe audiovizuale locale.

, furnizorul a indicat în Concepție 0%, dar în emisia serviciului media audiovizual au fost atestate 41,4%, fapt ce a dus la micșorarea volumului total de programe audiovizuale locale. Ponderea Operelor audiovizuale europene a constituit 28% față de 14,9% indicate de furnizor.

a constituit 28% față de 14,9% indicate de furnizor. Potrivit Concepției, 100% constituie operele audiovizuale care provin din Republica Moldova , dintre care 18,9% sunt realizate de producători independenți, însă, urmare a efectuării controlului, cota operelor audiovizuale europene create de producători independenți din Republica Moldova a constituit 94,1% din totalul de 100%.

, dintre care 18,9% sunt realizate de producători independenți, însă, urmare a efectuării controlului, cota operelor audiovizuale europene create de producători independenți din Republica Moldova a constituit 94,1% din totalul de 100%. La compartimentul Tipuri de programe audiovizuale au fost atestate următoarele rezultate:

au fost atestate următoarele rezultate: Programele audiovizuale de știri – 78,6% indicate de furnizor, atestate 17,6%;

Programelor audiovizuale informative – 7,8% indicate de furnizor, atestate 26,4%;

Alte programe audiovizuale – 13,6% conform Structurii, atestate 56%.

La compartimentul Comunicări comerciale audiovizuale, subdiviziunea Programele de teleshopping, potrivit Structurii, acestea urmau să constituie 3,3%, însă calculele au înregistrat 11,4%.

