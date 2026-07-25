Fratele lui Igor Dodon rămâne inclus în lista SIS, drept asociat al lui Igor Chaika

Alexandru Dodon, frate al lui Igor Dodon, rămâne inclus în lista întocmită de Serviciul de Informații și Securitate (SIS), drept asociat al omului de afaceri rus Igor Chaika, inclus în inclus, din octombrie 2022, în lista cu sancțiuni aplicate de Statele Unite ale Americii. Decizia a fost pronunțată miercuri, 22 iulie 2026, de Judecătoria Chișinău, și poate fi atacată în termen de 30 de zile.

Alexandru Dodon a fost inclus de Serviciul de Informații de Securitate în ordinul „cu privire la aprobarea listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor”, semnat la 25 ianuarie 2024. Dodon a ajuns pe listă, fiind trecut drept persoană asociată subiectului restricțiilor internaționale Igor Chaika, un afacerist rus.

Câteva luni mai târziu, mai exact, în aprilie 2024, Alexandru Dodon a acționat în judecată SIS-ul, solicitând anularea actului.

Prima instanță însă a respins ca „neîntemeiată” cererea lui Dodon, emițând o decizie la 22 iulie 2026.