FOTO Maia Sandu, întâlnire cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în cadrul vizitei la București

În cadrul vizitei la București, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, potrivit unui comunicat al Președinției.

Discuțiile au vizat rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, precum și păstrarea valorilor creștine care apropie comunitățile.

„Din numele cetățenilor R. Moldova, Președinta Maia Sandu a exprimat recunoștința pentru sprijinul spiritual oferit de Patriarhia Ecumenică și a reafirmat angajamentul țării noastre de a fi un pilon al păcii, al dialogului și al respectului între țări și popoare”, se arată în comunicatul oficial.

Maia Sandu a participat astăzi, 26 octombrie, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, este sfințită astăzi la București. Președinta Maia Sandu este prezentă la ceremonie – Ziarul de Gardă

La ceremonia religioasă au fost prezenți numeroși credincioși și invitați oficiali din România și din alte țări. Pe parcursul vizitei la București, Președinta Maia Sandu mai urmează să aibă întrevederi cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I și cu Președintele României, Nicușor Dan.