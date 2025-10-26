Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, este sfințită astăzi la București. Președinta Maia Sandu este prezentă la ceremonie

Slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, a început duminică, 26 octombrie, transmite Agerpres. Pe 25 octombrie, Președinția a anunțat că președinta Maia Sandu va participa la eveniment.

De la ora 07:30 și până la ora 10:00, a fost săvârșită Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanu și Paisie Sinaitul, alături de Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Timotei Prahoveanul, împreună cu un sobor extins de preoți și diaconi.

De la ora 10:15, au sosit la Catedrala Națională Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului.

În timpul Sfintei Liturghii și al slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale, în interiorul edificiului au avut acces doar invitații oficiali, aproximativ 3000, iar pe esplanada din fața Catedralei, la slujbă asistă doar grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de aproximativ 9000 de persoane, care urmăresc slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces.

La ceremonie iau parte președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru și cei doi copii, președinta R. Moldova, Maia Sandu, președinții Senatului și Camerei Deputaților din România, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, premierul român Ilie Bolojan, împreună cu membri ai Guvernului, foștii șefi ai statului Emil Constantinescu și Traian Băsescu.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume

Slujba de așezare a pietrei de temelie și a sfințirii locului destinat construirii Catedralei Naționale pe terenul din Calea 13 Septembrie a avut loc în 29 noiembrie 2007, fiind oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, cel de-al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la sfârșitul anului 2010 începând lucrările de construcție a Catedralei Mântuirii Neamului.

Sfințirea altarului Catedralei Naționale a avut loc în 25 noiembrie 2018, Anul Centenar al Marii Uniri. În piciorul Sfintei Mese este așezată lista cu peste 350.000 de nume ale eroilor români cunoscuți și fragmente din moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Mucenicilor de la Niculițel.

În perioada 25 noiembrie – 2 decembrie 2018 s-au închinat în altar aproximativ 150.000 de persoane. Papa Francisc a vizitat Catedrala Națională pe 31 mai 2019.

Catedrala Națională este înaltă de 120 de metri, clopotele având o greutate totală de 33 de tone și aflându-se la o înălțime de 60 de metri.

Intrarea în sfântul lăcaș se face prin 27 de uși de bronz pe care sunt reprezentați Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinții Apostoli, dar și sfinți români. Ușile reprezintă un element deosebit al lăcașului de cult – cântăresc aproximativ 800 de kilograme fiecare și sunt acționate de un sistem automat de deschidere și închidere.