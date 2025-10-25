FOTO Explozie într-un apartament din Florești: două persoane rănite și 51 de locatari evacuați, printre care 11 copii. Primele informații de la IGSU

O explozie s-a produs în dimineața zilei de 25 octombrie într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul din orașul Florești. Conform primelor informații, două persoane au suferit traumatisme, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) printr-un comunicat.

Ambele persoane se află în stare stabilă și au fost preluate pentru îngrijiri medicale la spitalul raional, precizează reprezentanții Inspectoratului.

Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de 68 de ani, a suportat arsuri în regiunea capului, iar o copilă de 17 ani din apartamentul vecin, s-a ales cu contuzie.

„Echipele IGSU au evacuat din interiorul blocului 51 de persoane, inclusiv 11 copii. Potrivit primelor evaluări, deflagrația a deteriorat pereții și geamurile apartamentului, precum și ferestrele locuințelor de la etajul doi și parțial trei.

Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost constituit Statul Major al IGSU”, se arată în comunicat.

Sursa foto: IGSU

Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești urmează să decidă unde vor fi cazați locatarii blocului pe durata evaluării și dacă structura construcției nu prezintă pericol pentru oameni.

Conform IGSU, circumstanțele cazului se stabilesc.