Fostul șef al biroului SIS din Găgăuzia a cerut unui ofițer de poliție să vorbească cu el în limba rusă. Acesta a cerut și un traducător, deși cunoaște limba română

Victor Topal, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Găgăuzia și asociat al fostei bașcane, Irina Vlah, a publicat un videoclip în care cere unui ofițer de poliție să vorbească în limba rusă. Cu toate acestea, CV-ul lui Topal indică faptul că nu numai că vorbește limba română, dar a și predat-o, scrie Nokta.

„Puteți spune toate acestea în rusă?”

Topal a adăugat legenda videoclipului: „Acesta este statul în care trăim!” Fiind într-o mașină și filmând conversația, el întreabă un ofițer de poliție rutieră din Comrat de ce nu vrea să vorbească rusă. Ofițerul răspunde că limba română este limba oficială în Moldova.

„Poți spune toate acestea în rusă?” continuă Topal. Apoi cere un traducător, adăugând: „Nu înțelegem despre ce vorbești”.

Spre sfârșitul videoclipului, Topal îl numește pe ofițer „o viitoare vedetă de Facebook în cinci minute”.

Nokta scrie că Topal vorbește limba română. Mai multe persoane din comentarii sunt de acord cu Topal, afirmând că atunci când un ofițer de poliție vorbește limba de stat, este „rușinos”, arată „o lipsă de înțelegere între autorități și popor” și „există mulți astfel de oameni astăzi”.

Sursa citată scrie că în CV-ul lui Victor Topal se menționează că acesta vorbește limba română.

Mai mult, Topal a absolvit Facultatea de Filologie cu o diplomă în „Predarea limbii și literaturii române și găgăuze în instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă”, apoi a lucrat un an într-o școală. În cele din urmă, pagina de Facebook a lui Topal indică faptul că a studiat la o universitate din Galați.

Cine este Victor Topal?

Victor Topal este fostul șef al Direcției Principale a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Comitetul Executiv al Irinei Vlah. S-a alăturat SIS în anul 2000 și a ajuns la gradul de colonel. La alegerile parlamentare din 2025, a candidat ca parte a blocului „Patriotic”, alături de echipa lui Vlah.

Nokta scrie că Topal a pledat pentru interzicerea finanțării externe a organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova și pentru participarea armatei moldovenești la exerciții de alianță militară. El a fost implicat în scandalul din jurul dispariției cerealelor din fondul de rezervă al Găgăuziei: Topal a făcut parte din comisia care a estimat cantitatea de grâu „cu ochiul” și s-a asigurat că toate rezervele erau la locul lor, scrie sursa citată.

În aprilie 2025, Topal, împreună cu o altă susținătoare a lui Vlah, Olesya Tanasoglo, au acuzat un reporter ZdG că a răspândit propagandă și a lucrat pentru guvern și USAID. În acel video, Victor Topal vorbea în limba română.