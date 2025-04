VIDEO Oamenii lui Șor, în „Inima” Irinei Vlah. Atac și insulte asupra ZdG, din partea fostei bașcane și a membrilor partidului său

Au candidat anterior pe listele partidelor afiliate lui Șor, iar acum au ajuns pe lista grupului de inițiativă al Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, prin intermediul căruia formațiunea a vrut să inițieze un referendum privind neutralitatea permanentă a R. Moldova.

Ziarul de Gardă a constatat că nu mai puțin de 27 de persoane din grupul de inițiativă al Irinei Vlah au candidat, dețin sau au deținut funcții elective, fiind înaintați de fostul Partid „Șor”, Partidul „Șansă” și Partidul „Renaștere”, care fac parte din Blocul „Victorie”, controlat de Ilan Șor și lansat în politica moldovenească de la Moscova. Unii dintre ei conduc organizații teritoriale și primare ale Partidului „Inima Moldovei” al fostei bașcane a regiunii găgăuze, Irina Vlah. Solicitată de ZdG, Irina Vlah a spus că aceste date sunt false și a lansat atacuri asupra Ziarului de Gardă, împreună cu alți membri ai echipei sale.

Deși înregistrarea grupului de inițiativă a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC), Partidul Irinei Vlah a colectat semnături în favoarea ideii de „recunoaștere internațională a neutralității R. Moldova”. Formațiunea se plânge că guvernarea ar pune piedici acestui proces, timp în care Centrul Național privind Protecția Datelor cu Caracter Personal a inițiat un control privind legalitatea prelucrării datelor ce au caracter personal de către formațiune.

La solicitarea ZdG, CEC a oferit lista membrilor grupului de inițiativă al Partidului „Inima Moldovei”, precum și funcțiile elective la care au candidat sau pe care le-au obținut aceștia. Astfel, ZdG a constatat că unii dintre membrii grupului neînregistrat au candidat anterior din partea altor formațiuni la funcții de primari, consilieri sau deputați, cei mai mulți – din partea partidelor controlate de Ilan Șor, membre ale Blocului „Victorie”: Partidul „Șansă”, Partidul „Renaștere” și fostul Partid „Șor”.

Cercetat penal pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, ales lider al organizației teritoriale a Partidului „Inima Moldovei”

Dumitru Coștei a candidat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 pe lista fostului Partid „Șor” și a condus organizația teritorială a fostului Partid „Șor” de la Drochia, iar în decembrie 2024 a fost ales lider al organizației teritoriale de la Drochia a partidului înființat de Irina Vlah, informație făcută publică de politiciană pe pagina sa de Facebook.

Dumitru Coștei, (stânga) fost lider al organizației teritoriale Drochia, a Partidului Șor, ales lider al organizației teritoriale a Partidului „Inima Moldovei”. Ulterior și-a dat demisia. Foto: Facebook/Irina Vlah

Mai mult, Dumitru Coștei este învinuit de organele de drept de complicitate la finanțarea ilegală din partea unui grup criminal organizat a fostului Partid „Șor”, iar cauza ce îl vizează a fost trimisă în instanța de judecată la 21 martie 2025. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie-octombrie 2022, în calitate de președinte al organizației teritoriale Drochia a fostului Partid „Șor”, Coștei ar fi „coordonat activitățile organizației, știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat”. El ar fi acceptat „prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 8,1 milioane de lei, provenite de la grupul criminal organizat”, după cum a informat PA. Coștei nu și-a recunoscut vinovăția. În 2019, Dumitru Coștei a fost ales consilier raional la Drochia pe lista fostului Partid „Șor”, iar în 2015 a fost ales consilier sătesc în localitatea Gribova, raionul Drochia din partea Partidului Democrat.

Solicitat de ZdG, Dumitru Coștei a spus că deja și-a dat demisia din funcția de lider al organizației teritoriale a Partidului „Inima Moldovei”, pe care a deținut-o doar o lună. Întrebat de ce a trecut de la Partidul „Șor” la formațiunea Irinei Vlah, Coștei a spus că nu ține minte, ca apoi să-și amintească.

„Nu știu, idee n-am, nu țin minte de ce… Aaa, am vrut pe ăștia de la Șor… să le iau voturile. Că nu s-au purtat corect cu mine. De-atâta că am stat închis din cauza lor. Eu eram numai președinte de organizație, cu lumea vorbeam, dar cu banii nu am avut treabă. N-am transmis la nimeni nimic. (…) Eu am probleme acum, trebuie să rezolv, trebuie să demonstrez că nu a fost așa.” Coștei a mai spus că a venit în partidul Irinei Vlah cu mai mulți membri ai fostului Partid „Șor” și că a decis să-l părăsească pentru că „politica asta e murdară, iar eu am vrut cinstit să lucrez”.

Conduc organizația teritorială a partidului Irinei Vlah, dar păstrează fotografiile cu sigla lui Șor

Oxana (Xenia) Severin și Ecaterina Buza au candidat la funcții de consiliere locale și de consiliere raionale din partea Partidului „Șansă” la alegerile locale din 5 noiembrie 2023. La 16 februarie 2025, Xenia a fost aleasă lideră a organizației teritoriale Glodeni a Partidului „Inima Moldovei”, iar Ecaterina – secretară. Pe pagina sa de Facebook, Ecaterina a păstrat fotografii cu siglele Partidului „Șansă”, dar și ale fostului Partid „Șor”.

Oxana (Xenia) Severin și Ecaterina Buza, foste candidate ale Partidului Șansă, președintă și, respectiv, secretară a organizației teritoriale Glodeni a Partidului „Inima Moldovei”, membre ale grupului de inițiativă. Foto: Instagram/Irina Vlah și Facebook/Ecaterina Buza

Fost Șor-ist și fost președinte de raion înaintat de Partidul Democrat

Viorel Albu a candidat la funcția de primar în localitatea Gordinești, raionul Edineț și de consilier local și raional din partea Partidului „Șansă” la alegerile locale din 5 noiembrie 2023. La 25 ianuarie 2025 a fost ales să conducă organizația primară a Partidului „Inima Moldovei” din satul Gordinești, raionul Edineț.

Viorel Albu, fost candidat al Partidului Șansă, lider al organizație primare a Partidului „Inima Moldovei” din satul Gordinești, raionul Edineț, membru al grupului de inițiativă. Foto: Facebook/Viorel Albu

Anterior însă, a reprezentat Partidul Democrat, în 2014 fiind ales președinte al raionului Edineț din partea formațiunii. Tot în 2014, în presă au fost publicate imagini cu el primind bani în biroul său de serviciu, iar în 2016 – imagini cu el în care spunea cum pot fi eliminați de pe scena politică adversarii incomozi. Pe primul caz procuratura a informat ulterior că „urmărirea penală a fost încetată din lipsa componentei de infracțiune”, dar că s-a autosesizat pe al doilea caz.

Foști candidați ai Partidului „Șansă”, conducători de organizații primare ale Partidului „Inima Moldovei”

După ce la alegerile locale din 5 noiembrie 2023 au candidat la funcții de consilieri locali și raionali din partea Partidului „Șansă”, unii au ajuns lideri de organizații primare ale Partidului „Inima Moldovei”.

Printre ei se numără Sergiu Cuciuc, care la 23 martie 2025 a fost ales să conducă organizația primară a Partidului „Inima Moldovei” din satul Borosenii Noi, raionul Rîșcani; Tamara Trihuc, care la 24 martie 2025 a fost aleasă președintă a organizației primare din satul Pîrjota, raionul Rîșcani; Dumitru Stoiu, care la 14 martie 2025 a fost ales conducător al organizației primare din satul Mitoc, raionul Orhei; Tatiana Brașovan, care la 7 martie 2025 a fost aleasă lideră a organizației primare din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi și Valentina Balaniuc, care la 6 martie 2025 a fost aleasă să conducă organizația primară din satul Danu, raionul Glodeni.

Valentina Balaniuc a spus pentru ZdG că a făcut parte din fostul Partid Șor „încă de la început” și că a decis să plece la Partidul „Inima Moldovei” din cauza neînțelegerilor cu unii colegi din fostul Partid „Șor”. Iar pe alții i-a luat cu ea în formațiunea Irinei Vlah, despre care crede că este „mai competentă decât Șor”.

Și un fost candidat la funcția de primar din partea Partidului „Șansă”, Igor Zagnitco, a ajuns în lista grupului de inițiativă al Partidului „Inima Moldovei”, dar spune că nu-și amintește despre asta. El a candidat la Maramonovca, raionul Drochia în cadrul alegerilor locale din 5 noiembrie 2023. Pe pagina sa de Facebook are și în prezent sigla Partidului „Șansă” pe fotografia de copertă și postări laudative la adresa formațiunii.

Solicitat de ZdG, Igor Zagnitco a spus că nu-și amintește să fi fost în lista grupului de inițiativă al Partidului „Inima Moldovei”, dar a spus că soția lui face parte din grup. El a explicat că nu este membru al partidului condus de Irina Vlah, dar a decis să-l susțină, deoarece Partidul „Șansă”, care l-a înaintat candidat la funcția de primar, nu l-ar fi sprijinit în campanie și pentru că nu ar dori să fie supus urmăririlor. „Partidul (Inima Moldovei, n.r.) este înregistrat oficial, nimeni nu se ascunde, nu fuge, nu vine nimeni cu perchezițiile.” El a mai spus că a luat această decizie singur, fără indicații din partea cuiva.

Dumitru Stoiul, Igor Zagnitco, Sergiu Cuciuc, foști candidați ai Partidului Șansă și membri ai grupului de inițiativă al Partidului „Inima Moldovei”. Foto: Facebook/Irina Vlah, Igor Zagnitco

Mihail Scutelnic este consilier raional la Leova din partea Partidului „Renaștere” și membru al grupului de inițiativă al Partidului „Inima Moldovei”.

În lista grupului de inițiativă, ZdG a mai identificat încă alte 14 persoane care au candidat anterior la funcții de consilieri locali, raionali sau la funcții de primari din partea Partidului „Șansă”, o persoană care a candidat din partea Partidului „Renaștere” și încă una – din partea fostului Partid „Șor”.

De asemenea, în listă am identificat și candidați din partea altor formațiuni, printre care Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Partidul Social Democrat European, Partidul Democrat, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Nostru, Partidul Congresul Civic, Partidul „Mișcarea Respect Moldova”, Partidul Schimbării, Liga Orașelor și Comunelor, Partidul „Bugeacul Nostru”, Partidul politic „NOI”, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților din Europa (ALDE), precum și mai mulți foști candidați independenți.

Irina Vlah, atac asupra ZdG

Pentru a-i solicita un comentariu cu privire la faptul că mai multe persoane care au candidat anterior pe listele partidelor din grupul Șor sunt acum în formațiunea sa, am mers la un briefing ținut de Irina Vlah, la care ea s-a plâns că autoritățile împiedică formațiunea pe care o conduce să colecteze semnături în favoarea ideii de „recunoaștere internațională a neutralității R. Moldova”.

Irina Vlah a negat că ar lucra cu oamenii lui Șor. Totodată, reportera ZdG a fost insultată de Vlah și de membrii partidului său, printre care și Victor Topal, fratele primarului orașului Ceadîr-Lunga și fost șef al Direcției Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova pentru Găgăuzia, în perioada când Irina Vlah era bașcană, Olesea Tanasolgo, fostă vicepreședintă a Comitetului Executiv a Găgăuziei în perioada când Irina Vlah era bașcană, și Veaceslav Crăciun, analist politic de la Comrat.

Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”. Foto: ZdG

Ei au acuzat Ziarul de Gardă că ar fi „ziar de guvernare”, că ar fi primit bani pentru propagandă din partea USAID și că ar fi finanțat de… Ilan Șor.

ZdG: Doamnă Vlah, spuneți-ne, vă rog, noi am văzut că în grupul de inițiativă, cel puțin vreo douăzeci și ceva de persoane sunt din fostul Partid „Șor”, din Partidul „Șansă”, care au fost candidați.

Irina Vlah: Dar de unde ați luat această informație?

ZdG: Este o informație solicitată de la instituțiile abilitate.

Irina Vlah: Care instituții v-au dat informația?

Victor Topal: Aveți în vedere pe Șor? El v-a dat informații că la noi sunt persoane de la…

ZdG: Șor este o instituție pentru dumneavoastră?

Veaceslav Crăciun: Șor este sursă de informare pentru dumneavoastră.

ZdG: Aveți sau nu oameni din aceste partide?

Irina Vlah: Colegii v-au spus, v-au dat informația.

Victor Topal (în prim plan), Veaceslav Crăciun (plan secund). Foto: ZdG

ZdG: Folosiți ajutor din partea oamenilor lui Șor, așa putem să înțelegem?

Irina Vlah: Eu vreau să vă spun un lucru. Cu regret, dumneavoastră permanent dezinformați oamenii. Permanent. Ce reprezentanți dumneavoastră?

ZdG: Sunt de la Ziarul de Gardă.

Irina Vlah: Aaaa, „ziarul de guvernare”. De ce nu ați spus de la început?

Victor Topal: De ce nu ați luat legitimația, poate sunteți de la Șor, un provocator. Nu vă vedem că dumneavoastră sunteți de la Ziarul de Gardă.

ZdG: Puteți să verificați, nu-i nicio problemă.

Irina Vlah: Prezentați…

ZdG: Am lăsat geanta, că ați fugit de mine. Și am lăsat geanta jos, acolo. Dar vă arăt, nicio problemă. Mulțumesc, câtă atenție!

Victor Topal: Pot să mă prezint, mă numesc Victor Topal. Bună ziua, sunt de la Partidul Republican „Inima Moldovei”. Nu am nicio legătură cu Șor, nicio legătură nu avem noi.

ZdG: Dar, cel puțin douăzeci și ceva din grupul de inițiativă de la dumneavoastră anterior au fost candidați sau consilieri de la Partidul „Șansă”…

Irina Vlah: Informația e falsă, toți oamenii care au fost în grupul de inițiativă, toți au fost oameni benevoli, care promovează pacea și neutralitatea. Și eu cred că ei acum dacă vă aud, puteți să aveți multe probleme din partea judecătorească, pentru că multe abuzuri noi auzim din partea „gardă de guvernare”…

ZdG: Ziarul de Gardă este corect.

Victor Topal: „Ziarul de guvernare!”

Irina Vlah: Eu știu că „de guvernare sunteți” și dacă vreți să fiți ca Maria Olaru, așteptați cererea noastră și ne vedem…

ZdG: Cel puțin, în capul listei este domnul Coștei, care a fost candidat pe lista Partidului „Șor” la parlamentare.

Irina Vlah: … Sunteți la fel, sunteți ca doamna Maria Olaru.

ZdG: Dumneavoastră sunteți în spațiu public și oricine poate să vă întrebe, și doamna Olaru, și Ziarul de Gardă.

Irina Vlah: De ce dumneavoastră așa spuneți? Da, eu am văzut ce ea a făcut și judecata a prezentat informații. Puteți să aveți și dumneavoastră așa probleme.

ZdG: Dar de ce negați, dacă oamenii, într-adevăr, au făcut anterior parte și au candidat din partea Partidului „Șansă”, din partea Partidului „Șor”. De ce ați nega acest lucru?

Victor Topal: Sunteți ca un papagal: ta-ta-ta-tat…

Irina Vlah: Prezentați această informație. Vreau să văd, haideți!

ZdG: Dumneavoastră aveți listele.

Irina Vlah: Dumneavoastră aveți…

Olesea Tanasoglo. Foto: ZdG

Olesea Tanasoglo: Câți bani ați primit pentru propagandă de la USAID?

Victor Topal: Câți bani primiți de la Șor?

Altă persoană: Voi cel mai mult îi faceți PR lui Șor. Ni se creează impresia că lucrați pentru Șor.

Victor Topal: Sunteți complice la fraudele lui financiare.

ZdG: Dumneavoastră acum vă bazați pe ceva când afirmați acest lucru?

Victor Topal: Pe voi vă interesează Șor, pe voi nu vă interesează PAS.

ZdG: Noi despre PAS tot scriem foarte mult.

Victor Topal: PAS face propaganda războiului, PAS ne împinge în sărăcie, PAS a decapitat țara. Vreți să spuneți că Partidul „Inima Moldovei” este vinovat de aceste probleme?

ZdG: Eu am spus așa ceva?

Victor Topal: Șor și PAS sunt același lucru și au distrus această țară săracă, cea mai înfloritoare.

ZdG: Am înțeles. Doamnă Vlah, puteți da asigurări că aceste semnături colectate nu vor fi utilizate în alte scopuri?

Irina Vlah: Ascultați colegii.

Victor Topal: Ascultați-ne pe noi, nu provocați oamenii. Mergeți mâine cu mine la Maramonovca, o să ne plimbăm pe acolo, o să vedeți cum trăiesc oamenii.

ZdG: Eu am o simplă întrebare pentru doamna Vlah…

Victor Topal: Sunteți provocatori care primesc bani de la Șor.

ZdG: Dumneavoastră împiedicați activitatea mea jurnalistică. Eu am întrebări către doamna Vlah…

Olesea Tanasoglo: …Și luați cu voi pâine și serviți-i cu pâine, din salariile voastre…

ZdG: Am înțeles. Se poate să-i adresez întrebări doamnei Vlah?

Victor Topal: Inima Moldovei se va lămuri și fără voi, fără voi o să supraviețuim. Dacă veți pleca astăzi, nimeni nu va observa în afară de PAS și Șor. Gata!

ZdG: Pot să-i adresez întrebări doamnei Vlah?

Victor Topal: Gata, noi am terminat briefingul nostru.

ZdG: Dumneavoastră împiedicați activitatea mea jurnalistică.

Victor Topal: Duceți-vă după geantă, lăsați-o în pace, ea are multe de făcut.

ZdG: Eu am o întrebare.

Victor Topal: Dumneavoastră ați dat foarte multe întrebări, ajunge, gata!

ZdG: Eu văd că ați avut timp să stați aici, să mă înconjurați, în loc să-mi dați voie să vorbesc cu doamna Vlah.

Victor Topal: Vă dorim o zi bună!

Ulterior, Irina Vlah a publicat o fotografie cu reportera ZdG în momentul discuției, acuzând că partidul său ar fi „devenit ținta unor noi falsuri lansate de „jurnaliștii” controlați de PAS”.

Vlah a publicat și o înregistrare video cu un mesaj denigrator la adresa Ziarului de Gardă și a reporterei ZdG, utilizând expresia „ziar de buzunar”.

Postare pe pagina Irinei Vlah, cu atacuri asupra ZdG. Foto: captură Facebook/Irina Vlah

Control privind legalitatea prelucrării datelor ce au caracter personal



Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a anunțat că a inițiat un control privind legalitatea prelucrării datelor ce au caracter personal de către Partidul Republican „Inima Moldovei”, fiind sesizat de CEC și de mai multe inspectorate teritoriale de poliție, în legătură cu faptul colectării de către reprezentanții și susținătorii formațiunii a datelor și semnăturilor cetățenilor în vederea susținerii recunoașterii internaționale a neutralității R. Moldova.

Totodată, Centrul a respins acuzațiile Irinei Vlah privind pretinsele ingerințe în activitatea ei sau indicații din partea unor formațiuni politice sau autorități în acest sens, pe care le-a calificat ca fiind nefondate.

Lista membrilor grupului de inițiativă a Partidului Republican „Inima Moldovei”. Sursa: CEC

Lista membrilor grupului de inițiativă a Partidului Republican „Inima Moldovei”. Sursa: CEC by Ziarul de Gardă