Fostul președinte al Ucrainei: „Prin integrarea cu SUA, NATO și UE putem opri Rusia, putem învinge Rusia”

Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a declarat că Ucraina poate învinge Rusia cu sprijinul NATO, al Statelor Unite și al Uniunii Europene, fără a fi nevoie de trupe străine. Într-un interviu exclusiv acordat TVP World, Poroșenko a afirmat că Ucraina trebuie să se integreze mai mult în alianțele occidentale și a solicitat solidaritatea continuă din partea partenerilor europeni.

„Păstrați ușa NATO deschisă pentru Ucraina. Fără aderarea Ucrainei la NATO, ar fi imposibil să existe o situație durabilă pe continent”, a spus Poroșenko.

El a susținut că garanțiile bilaterale de securitate nu pot înlocui Articolul 5 al NATO, care obligă statele membre la apărare colectivă.

„Nu este vorba despre securitate, ci despre finanțe, bani, industria de apărare. Dar nimeni nu este pregătit să trimită soldați. Iar noi, Ucraina, spunem acum: Articolul 5 este suficient pentru noi. Nu avem nevoie de soldații voștri; avem nevoie de unitate, avem nevoie de solidaritate”, a mai adăugat fostul președinte.

Poroșenko s-a declarat încrezător în capacitatea Ucrainei de a depăși agresiunea rusă.

„Prin integrarea cu SUA, NATO și UE, putem face minuni. Putem opri Rusia, putem învinge Rusia”, a spus el.

El a îndemnat, de asemenea, națiunile europene să-și reducă și mai mult dependența de energia rusă.

„Ați arătat deja cum se poate trăi fără gazul rusesc. Acum, vă rog, învățați cum să trăiți fără petrolul rusesc. Vă rog, până la victoria noastră, învățați cum să trăiți fără Rusia”, a spus Poroșenko.

Potrivit TVPWorld, Poroșenko, care a fost președintele Ucrainei între 2014 și 2019, rămâne o voce pro-europeană influentă în peisajul politic al țării.