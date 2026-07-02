Fostul deputat Vladimir Andronachi, eliberat din arest. Va fi cercetat sub control judiciar în dosarul „Duty free”

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost eliberat din Penitenciarul nr. 13 și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul denumit generic „duty-free”. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, a precizat pentru ZdG că decizia a fost luată de judecătorul de instrucție pe 17 iunie.

Procurorii au contestat decizia privind schimbarea măsurii preventive, însă pe 30 iunie demersul a fost respins. Conform procurorilor, Andronachi este acuzat că, împreună cu alți complici, ar fi facilitat deschiderea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană și ar fi fost implicat în mai multe scheme de contrabandă.

Potrivit procurorilor, schema infracțională ar fi generat prejudicii de peste 4 miliarde de lei la valoarea drepturilor de import.

„Schema infracțională investigată ar fi fost generată și implementată de organizația criminală condusă de mai multe persoane, inclusiv de un fost deputat din acea perioadă. Ulterior, asupra proiectului legislativ a fost angajată răspunderea în Parlament, ca parte a unui act normativ mai amplu. După intrarea în vigoare a legii, însă, actele aferente introducerii de mărfuri purtau un caracter general și formal, așa cum a fost ilegal gândită din start. Prin urmare, această schemă de contrabandă «legalizată» ar fi fost comisă prin abuz de serviciu de către persoana cu funcție de răspundere din Guvernul vizat și de către alte persoane în interesul organizației criminale, valorificate în consecință de grupurile criminale preocupate de contrabandă cu mărfuri accizate, în special produse de tutungerie”, se arată în comunicatul de presă emis de PG.

În septembrie 2015, Radio Europa Liberă scria că Guvernul a revizuit o decizie mai veche prin care a fost legalizată activitatea magazinelor duty free în regiunea transnistreană. Decizia aprobată în luna aprilie a acelui an, prin asumarea răspunderii de către executiv, a fost propusă de vicepremierul de atunci, Victor Osipov, care dădea atunci asigurări că „mecanismul este unul special, dar pe deplin securizat și controlat de autoritățile responsabile ale Republicii Moldova”. La ședința de revizuire, același Victor Osipov a cerut anularea deciziei, întrucât magazinele duty free ar fi implicate în contrabandă cu țigări.

În 2019, Vladislav Kulminski, pe atunci consilierul premierului pe politică externă, l-a acuzat pe Victor Osipov că ar fi fost implicat în scheme de contrabandă cu țigări.

A treia persoană cercetată în dosar alături de Andronachi și Osipov este Serghei Formusatîi, conform sursei citate, care ar fi fost beneficiarul schemei. Avocatul acestuia a declarat că clientul său pledează nevinovat și că este „un cetățean de rând”.