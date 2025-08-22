Fosta judecătoare Victoria Sanduța a fost înregistrată în calitate de candidată independentă pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare

Astăzi, 22 august, la ședința Comisiei Electorală Centrală (CEC), fosta judecătoare Victoria Sanduța a fost înregistrată în calitate de candidată independentă la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. La fel, a fost aprobat și simbolul electoral al candidatei independente.

La fel, CEC a aprobat completarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Democrația Acasă” cu alte 3 persoane.

Cariera fostei judecătoare Sanduța

Victoria Sanduța a fost numită în funcția de magistrată la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani, printr-un decret prezidențial semnat de fostul președinte Igor Dodon pe 15 martie 2017. În 2015, Sanduța și-a început activitatea didactică, fiind lectoră universitară la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”. Tot ea a deținut licență de avocat din 2010 și până în 2014, atunci când a fost suspendată. În 2022, președinta Maia Sandu a refuzat să o numească judecătoare până la atingerea plafonului de vârstă, alături de alți 12 magistrați. Au urmat cereri repetate de numire în funcție până la plafonul de vârstă, însă au fost respinse. În septembrie 2024, șefa statului a semnat un decret privind eliberarea din funcție a mai multor judecători, inclusiv a Victoriei Sanduța.

La ședința Consiliului Superior al Magistraturii din 1 iulie 2024, atunci când au fost examinate cererile unor judecători privind înaintarea propunerii repetate de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, pe lângă întrebări despre integritate, Victoriei Sanduța i-au fost adresate, în repetate rânduri, mai multe întrebări ce vizează activitatea sa pe Facebook. Fosta magistrată s-a arătat nemulțumită de „analiza” contului său pe rețeaua de socializare, comunicându-le membrilor CSM că postările pe care le face sunt cu „scop educativ și de cultură generală”. Discuția a durat peste o oră, la un moment dat, ajungându-se chiar și la tonuri ridicate. „Așa mi-e vocea. Mama mi-a spus că trebuia sa fiu cântăreață de operă”, a menționat judecătoarea.