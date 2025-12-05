Fosta diplomată de rang înalt a UE, Federica Mogherini, demisionează din funcția de rectoră a Colegiului Europei în urma acuzațiilor de corupție

Fosta Înaltă Reprezentantă a UE, Federica Mogherini, și-a anunțat joi, 4 decembrie, demisia din funcția de rectoră a Colegiului Europei, funcție pe care o deținea din luna mai 2020, în urma punerii sub acuzare într-un caz de corupție care implică fonduri UE și care afectează instituția, a cărei „integritate și corectitudine” a reiterat-o, scrie agenția EFE.

„Fidelă celei mai mari rigurozități și corectitudini cu care mi-am îndeplinit întotdeauna atribuțiile, am decis astăzi să demisionez din funcția de rector al Colegiului Europei și director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene”, se arată într-o scurtă declarație publicată pe site-ul prestigioasei școli de diplomați europeni.

Mogherini și-a exprimat convingerea că comunitatea universitară „va continua pe calea către inovație și excelență” pe care au croit-o „împreună în acești ultimi cinci ani minunați”, adăugând că este mândră de ceea ce a realizat alături de studenți, cadre didactice, personal și absolvenți, cărora le-a mulțumit pentru „încrederea, stima și sprijinul lor”.

„A fost o onoare și o plăcere pentru mine să servesc comunitatea Colegiului și misiunea sa”, conchide declarația.

Cu o zi înainte, fosta rectoră a apărat integritatea Colegiului Europei într-o altă declarație și și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu sistemul judiciar în cadrul anchetei, care a ieșit la iveală marțea trecută, când presa belgiană a publicat relatări despre arestarea lui Mogherini și a altor două persoane.

„Urmând lunga sa tradiție, Academia a aplicat întotdeauna și va continua să aplice cele mai înalte standarde de integritate și corectitudine”, a spus ea.

Mogherini a fost pusă sub acuzare miercuri, 3 decembrie, de către parchetul european în cadrul anchetei sale privind presupusa fraudă și corupție în achizițiile publice, printre alte infracțiuni legate de formarea tinerilor diplomați, finanțată de UE. Ulterior, poliția belgiană a anunțat că Federica Mogherini a fost eliberată din arest pentru că nu reprezintă „un risc de fugă”.