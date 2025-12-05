Fosta diplomată de rang înalt a UE, Federica Mogherini, demisionează din funcția de rectoră a Colegiului Europei în urma acuzațiilor de corupție
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE, Federica Mogherini, și-a anunțat joi, 4 decembrie, demisia din funcția de rectoră a Colegiului Europei, funcție pe care o deținea din luna mai 2020, în urma punerii sub acuzare într-un caz de corupție care implică fonduri UE și care afectează instituția, a cărei „integritate și corectitudine” a reiterat-o, scrie agenția EFE.
„Fidelă celei mai mari rigurozități și corectitudini cu care mi-am îndeplinit întotdeauna atribuțiile, am decis astăzi să demisionez din funcția de rector al Colegiului Europei și director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene”, se arată într-o scurtă declarație publicată pe site-ul prestigioasei școli de diplomați europeni.
Mogherini și-a exprimat convingerea că comunitatea universitară „va continua pe calea către inovație și excelență” pe care au croit-o „împreună în acești ultimi cinci ani minunați”, adăugând că este mândră de ceea ce a realizat alături de studenți, cadre didactice, personal și absolvenți, cărora le-a mulțumit pentru „încrederea, stima și sprijinul lor”.
„A fost o onoare și o plăcere pentru mine să servesc comunitatea Colegiului și misiunea sa”, conchide declarația.
Cu o zi înainte, fosta rectoră a apărat integritatea Colegiului Europei într-o altă declarație și și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu sistemul judiciar în cadrul anchetei, care a ieșit la iveală marțea trecută, când presa belgiană a publicat relatări despre arestarea lui Mogherini și a altor două persoane.
„Urmând lunga sa tradiție, Academia a aplicat întotdeauna și va continua să aplice cele mai înalte standarde de integritate și corectitudine”, a spus ea.
Mogherini a fost pusă sub acuzare miercuri, 3 decembrie, de către parchetul european în cadrul anchetei sale privind presupusa fraudă și corupție în achizițiile publice, printre alte infracțiuni legate de formarea tinerilor diplomați, finanțată de UE. Ulterior, poliția belgiană a anunțat că Federica Mogherini a fost eliberată din arest pentru că nu reprezintă „un risc de fugă”.
„Acuzațiile se referă la fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Aceștia au fost eliberați, deoarece nu sunt considerați un risc de fugă”, se arată în declarația procurorului.