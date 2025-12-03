Fosta vicepreședintă a Comisiei Europene, Federica Mogherini, a fost eliberată din arest pentru că nu reprezintă „un risc de fugă”

Poliția belgiană i-a eliberat din arest pe fosta diplomată de rang înalt a UE, Federica Mogherini, și pe fostul șef al serviciului extern, Stefano Sannino, după ce au fost reținuți pentru interogatoriu în legătură cu o anchetă de fraudă, a declarat miercuri dimineață procurorul UE, potrivit Politico.

Federica Mogherini, rectorul Colegiului Europei, Sannino și un membru al personalului Colegiului Europei au fost reținuți marți în legătură cu o anchetă privind dacă licitația publică atribuită de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) în 2021 – 2022 unei instituții de învățământ superior pentru a găzdui Academia Diplomatică a UE a fost trucată în favoarea Colegiului Europei.

„Acuzațiile se referă la fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Aceștia au fost eliberați, deoarece nu sunt considerați un risc de fugă”, se arată în declarația procurorului.

Acuzațiile nu sunt dovedite, iar Mogherini, Sannino și cealaltă persoană reținută sunt prezumați nevinovați până când vor fi găsiți vinovați de către o instanță.

Federica Mogherini a fost Înalt Reprezentant al Uniunii Europene din 2014 până în 2019, înainte de a fi înlocuită de spaniolul Josep Borrell.