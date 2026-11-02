Fosta Avocată a Poporului, Natalia Moloșag, și apărătorul Victor Tostogan urmează să fie evaluați de Comisia de Vetting

Comisia de Evaluare a Judecătorilor urmează să inițieze procedura de evaluare în privința avocaților Natalia Moloșag și Victor Tostogan, candidați la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ). Cei doi au fost notificați despre acest fapt pe 2 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă.

Comisia le-a solicitat celor doi candidați să prezinte declarațiile de avere și interese personale, cu date actualizate pentru ultimii cinci ani, inclusiv cheltuielile aferente, chestionarele de etică, precum și declarațiile privind persoanele apropiate care activează sau au activat, în ultimii cinci ani, în sistemul judecătoresc, în procuratură sau în serviciul public.

Documentele urmează să fie completate și transmise Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării.

Notificarea reprezintă prima etapă a procedurii de evaluare, în cadrul căreia Comisia solicită informațiile și documentele inițiale de la candidați. Ulterior, va urma etapa de colectare a informațiilor suplimentare relevante pentru evaluare.

Evaluarea integrității financiare vizează ultimii 12 ani în ceea ce privește averea, cheltuielile și veniturile, respectiv ultimii 10 ani pentru eventualele iregularități fiscale. În plan etic, Comisia verifică ultimii 5 ani pentru încălcări grave ale normelor de conduită profesională și acte arbitrare sancționate de CEDO, precum și ultimii 10 ani pentru eventuale conflicte de interese.

Din cele 7 funcții de judecător la CSJ rezervate avocaților, procurorilor și profesorilor universitari în domeniul dreptului, trei sunt în prezent vacante.

În 2015, Natalia Moloșag a fost aleasă în funcția de Decan al Baroului Chișinău. Atunci, pentru ea au votat 283 de avocați. Ulterior, la 22 decembrie 2015, Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Chişinău a revocat-o din funcție pe Natalia Moloșag, decanul Baroului Chișinău.

În 2020, Natalia Moloșag a reprezentat în instanță interesele Maiei Sandu, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de atunci la prezidențiale și actuala președintă a R. Moldova.

Natalia Moloșag a fost numită în 2021 în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile omului, pe un termen de 7 ani. La trei luni de la intrarea în funcție, însă, aceasta și-a depus demisia, după ce a fost surprinsă de mai multe ori, în spațiul public, inclusiv la evenimente organizate de către Oficiul Avocatului Poporului, alături de Dumitru Godorog, un cetățean pe care anterior l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism în anul 2017 la 4 ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o perioadă de probațiune de 3 ani.