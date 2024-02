Fosta șefă adjunctă a PA, Adriana Bețișor, scapă de învinuirile de corupere pasivă și abuz de putere. Decizia primei instanțe

Procesul penal în care fosta șefă adjunctă a Procuraturii Anticorupție (PA) Adriana Bețișor era acuzată de corupere pasivă în proporții deosebit de mari și abuz de putere a fost încetat joi, 15 februarie, la etapa ședinței preliminare.

Decizia a fost luată de judecătorul Alexandru Negru, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în legătură cu existenței ordonanței definitive, emisă de procurora anticorupție Liliana Partole la 5 septembrie 2020, referitoare la refuzul defășurării urmării penale și clasarea cauzei penale, în legătură cu inexistența faptei infracțiunii stabilite de art. 324 Cod penal (CP) – corupere pasivă și neîntrunirii elementelor infracțiunii stabilite de art. 327 CP – abuzul de putere sau abuzul de serviciu.

Totuși, magistratul a dispus examinarea într-o cauză penală separată a acuzației privind amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală.

„Cauza disjunsă, privind învinuirea Adrianei Beţişor Serghei de comitere a infracţiunii prevăzute de art. 303 alin. (3) CP al Republicii Moldova, se transmite specialistului responsabil de PIGD pentru repartizarea aleatorie”, se arată în sentința motivată publicată luni, 19 februarie.

Solicitat de ZdG, purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, a trasmis că procurorii PCCOCS urmează să analizeze actul judecătoresc pentru adoptarea unei decizii.

La etapa ședinței preliminare, apărătorii Adrianei Bețișor au prezentat instanței de judecată ordonanța de refuz în pornirea urmării penale emisă la 5 septembrie 2020 de către procurora din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) Liliana Partole pe marginea materialelor cauzei penale 20199249038 prin care s-a refuzat urmărirea penală referitor la pretinsele fapte ale procurorilor Adriana Bețișor și Vitalie Călugăreanu, expuse în actul de sesizare, precum și s-a dispus clasarea procesului penal 20199249038.

„A mai fost prezentată ordonanța de refuz în pornirea urmării penale emisă la 5 septembrie 2020 de către procurorul PA Liliana Partole pe marginea materialelor procesului penal 1-401/pr19 prin care s-a refuzat în pornirea urmării penale referitor la pretinsele fapte de amestec în înfăptuirea justiției de către Ion Pleșca, precum și s-a dispus clasarea procesului penal 1-401pr/19. În egală măsură a fost prezentată încheierea nr. 10-1585/2022 emisă la 27 decembrie 2022, de judecătorul de instrucție din judecătoria Ciocana, Roman Mazureț, prin care s-au admis plângerile înaintate în ordinea art. 313 CPP RM de către reprezentantul petiționarei Adriana Beţişor, avocatul Eşanu Adriana din 29 aprilie 2021 şi 13 mai 2021, conexate într-o singură procedură, împotriva ordonanţei procurorului general, Stoianoglo Alexandr din 4 martie 2021, prin care a fost anulată, ca fiind neîntemeiată, ordonanţa de refuz în pornirea urmăririi penale emisă la 05.09.2020 de procurorul delegat în Procuratura Anticorupţie, Liliana Partole, cu reluarea investigaţiilor asupra faptului sesizat, şi împotriva ordonanţei procurorului general, Alexandr Stoianoglo de începere a urmăririi penale din 26 martie 2021, în cadrul cauzei penale nr. 2021920013”, se menționează în decizie.

Astfel, anterior au fost declarate nule, de către judecătorul de instrucție, cele două ordonanțe emise de Stoianoglo, și s-a constatat nulitatea tuturor actelor şi acţiunilor procesuale realizate în cadrul cauzei după data de 4 martie 2021, iniţiate în temeiul unor ordonanţe lovite de nulitate.

PCCOCS a finalizat urmărirea penală pe acest caz și a transmis dosarul în judecată în septembrie 2021.

Potrivit unui comunicat de presă emis atunci de Procuratura Generală, faptele infracționale ar fi fost comise în anul 2018, atunci când Adriana Bețișor, activând în calitate de procuror, ar fi pretins de la un condamnat 50 mii euro. În schimbul acestei sume, procurorul urma să-i recalifice acțiunile și să-și retragă acuzațiile în dosarul aflat atunci pe rol la Curtea de Apel Chișinău în care acesta fusese condamnat la 12 ani închisoare pentru tentativă de delapidare a averii străine și spălare de bani, ambele săvârșite în proporții deosebit de mari.

„Suma ar fi fost transmisă procurorului într-un local din capitală de către concubina condamnatului, iar ca rezultat, procurorul a formulat și înaintat la Curtea de Apel Chișinău susținerile verbale, contrare propriei poziții susținute anterior în prima instanță și, contrar poziției procurorului care a susținut acuzarea la Curtea de Apel Chișinău, renunțând la acuzațiile inițiale și solicitând eliberarea condamnatului din arest. Aceste circumstanțe au fost luate ca bază la adoptarea deciziei instanței de apel și au permis procurorului să-și „onoreze” promisiunea în schimbul banilor extorcați. În prezent, persoana învinuită nu mai activează în organele Procuraturii. Fiind audiat de procurori, acesta nu-și recunoaște vina. La această etapă este cercetat în libertate”, se arată într-o notă informativă de atunci a Procuraturii.

Adriana Bețișor este fosta procuroră care a instrumentat mai multe dosare de rezonanță, precum frauda bancară, dar și cea care a gestionat dosarul penal în care fostul premier Vladimir Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare, în urma unui denunț depus de către Ilan Șor.

Aceasta a fost numită în funcţia de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, prin ordinul procurorului general Valeriu Zubco, la 14 iunie 2011, iar pe 6 august 2019, a depus cerere de eliberare din organele Procuraturii din „motive personale”.

Bețișor s-a declarat nevinovată și a respins acuzațiile care i se aduc. Solicitată anterior de ZdG, Adriana Bețișor a spus că „persoane rău-intenționate sau aflate sub oarecare presiune recurg la această calomnie și acuzație gravă împotriva ei”. Bețișor a afirmat atunci că acuzațiile „faptele de corupție” care i se aduc au fost invocate de către o persoana care anterior a făcut declarații împotriva lui Veaceslav Platon pe un dosar legat de compania de asigurări Asito.

Acuzațiile aduse Adrianei Bețișor pe marginea acestui subiect au ajuns în spațiul public în vara anului 2019, atunci când fostul ministru al Afacerilor Interne, Andrei Năstase, a solicitat Procuraturii Generale inițierea procedurii de urmărire penală pe numele procurorei.

Acesta preciza atunci că Bețișor s-ar face vinovată de faptul că a renunțat la învinuirea adusă lui Ruslan Doboș contra sumei de 50 de mii de euro. Reprezentanții Procuraturii Anticorupție respingeau atunci acuzațiile lansate în spațiul public și menționau că instituția este „interesată să desfășoare, în mod urgent, o anchetă internă, în cadrul căreia va putea oferi toate explicațiile necesare în vederea infirmării acuzațiilor aduse”.

„În timpul dezbaterilor judecătorești, procurorul Bețișor Adriana, a prezentat o analiză a probelor prin care a reiterat că incontestabil este dovedită vinovăția inculpatului Doboș Ruslan Vladimir în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (2), alin. (3), art. 27, art. 191 alin. (5) – autor și organizator la tentativa de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari și art. 42 alin. (2), alin. (3), art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal – autor și organizator la spălarea banilor săvârșite în proporții deosebit de mari, subliniind că „indiferent cine este beneficiarul, fie că este în interes personal, fie că este în interesul terțelor acest lucru nu are rol important la încadrarea juridică penală, sau faptul că de acești bani s-au folosit altcineva, dar aceasta a fost voința a lui Doboș Ruslan, nu reflectă o deraiere de la calificarea care a fost făcută inițială anume potrivit art. 191 alin.5 CP„, solicitând instanței de fond: A recunoaște vinovat pe Doboș Ruslan Vladimi (…) aplicându-i o pedeapsă sub formă de închisoare în

mărime de 10 ani;

mărime de 10 ani; A recunoaște vinovat pe Doboș Ruslan Vladimir (…) cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani;

A stabili o pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate față de Doboș Ruslan Vladimir în mărime de 15 ani de închisoare;

A încasa din contul lui Doboș Ruslan Vladimir în contul părții civile, compania de asigurări „Asito” SA, suma mijloacelor financiare cu care a fost prejudiciată în mărime de 3 290 000 de lei”, conform rechizitoriului.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 13 februarie 2017, Ruslan Doboș a fost recunoscut vinovat și condamnat, așa cum a fost pus sub învinuire și conform rechizitoriului întocmit de către Adriana Bețișor, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 12 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Sentința a fost contestată cu apel doar de către Doboș, legalitatea acesteia nefiind pusă la îndoială de către Adriana Bețișor, „care nu a utilizat careva cale de atac în acest sens, recunoscând astfel tacit caracterul legal al acestei hotărâri judecătorești”.

Astfel, la Curtea de Apel Chișinău Bețișor a solicitat achitarea lui Doboș și condamnarea lui doar în baza art. 196 alin. (4) din Codul penal – cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere,

în proporții deosebit de mari, care constituie o infracțiune mai puțin gravă, cu eliberarea acestuia din stare de rest.