Fost viceprimar al capitalei: „Nu exista prevederi legale care să interzică primăriei să ia măsuri de protecție a clădirilor abandonate”

Ion Ceban, primarul Chișinăului, a comentat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei din 10 noiembrie, decesul adolescente de 13 ani în incinta fostului Hotel „Național”, transmițând condoleanțe familiei și criticând Guvernul pentru inacțiune. Edilul a subliniat că Primăria nu are pârghii legale pentru a interveni direct în clădirile abandonate sau nesecurizate și a cerut Guvernului să identifice soluții pentru securizarea acestora și pentru obligarea proprietarilor să asigure paza și siguranța lor.

Victor Chironda, fost viceprimar al capitalei, îl contrazice pe edilul capitalei, spunând că nu există prevederi legale care să împiedice Primăria Chișinău să ia măsuri de protecție în cazul clădirilor abandonate. „Primăria ar putea chiar să instaleze un gard de protecție în jurul unei clădiri periculoase, însă asta costă bani”, a explicat el.

Potrivit lui Chironda, autoritățile locale ar trebui să depună plângeri la poliție și procuratură împotriva proprietarilor care nu respectă obligațiile legale privind protejarea și conservarea șantierelor, sau chiar să-i acționeze în instanță.

Între 2022 și 2025, Inspectoratul de Poliție (IP) Centru a depistat 34 de copii care se aflau fără supraveghere în clădirea Hotelului „Național” și a întocmit fișe de sesizare pentru fiecare caz. Reprezentanții instituției precizează, într-un răspuns pentru ZdG, că acestea sunt doar datele oficiale, iar în realitate numărul copiilor ar putea fi mai mare.

Tot în această perioadă au fost raportate două cazuri de suicid, ambele în rândul copiilor, precum și un accident care a provocat răni grave unei adolescente. De asemenea, au fost înregistrate numeroase apeluri la 112 referitoare la incidente în zona adiacentă hotelului, însă doar 13 dintre ele au fost înregistrate oficial.

Cea mai recentă tragedie s-a produs pe 7 noiembrie 2025, când o adolescentă de 13 ani a fost găsită decedată în incinta fostului hotel „Național” de pe bulevardul Ștefan cel Mare, după ce, potrivit poliției, ar fi căzut de la înălțime. Minora nu a revenit acasă după cursurile de la școală, în seara zilei de 6 noiembrie, iar mama sa a anunțat autoritățile. Polițiștii au demarat imediat căutările, iar adolescenta a fost găsită inconștientă în interiorul clădirii în jurul orei 21:00. Echipa medicală, care s-a deplasat la fața locului, a constatat decesul. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.