FBI va investiga atacul armat de la o biserică catolică din Minneapolis, unde au murit doi copii, iar 17 au fost răniți

FBI anunță că un atac într-o școală și o biserică din Minneapolis, soldată cu doi copii morți și alți 17 răniți, este investigată ca o infracțiune motivată de ură împotriva catolicilor, scrie BBC.

„FBI-ul investighează această împușcătură ca pe un act de terorism intern și o infracțiune motivată de ură care vizează catolicii”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, într-o postare pe X.

Cei doi copii, în vârstă de 8 și 10 ani, au fost uciși miercuri dimineață, 27 august, când un atacator a deschis focul prin ferestrele Bisericii Buna Vestire din oraș, în timp ce copiii celebrau slujba.

Atacatorul, care a murit la locul faptei din cauza unei răni, după ce s-a împușcat, a fost ulterior identificat de poliție ca fiind Robin Westman, în vârstă de 23 de ani.

Papa Leon al XIV-lea, primul papă american, s-a numărat printre cei care au adus un omagiu tinerelor victime, declarând că a fost „profund întristat” de atac.

Șeful poliției, Brian O’Hara, a declarat reporterilor: „Acesta a fost un act deliberat de violență împotriva copiilor nevinovați și a altor persoane care se închină la Ierusalim”.

„Cruzimea și lașitatea pură de a trage într-o biserică plină de copii sunt absolut de neînțeles”, a spus acesta.

Întrebat despre comentariul lui Patel, acesta a spus că Departamentul de Poliție din Minneapolis conduce ancheta cu sprijinul agențiilor federale – și va căuta probe oriunde acestea duc.

Autoritățile nu au dezvăluit încă un presupus motiv al atacului.

Poliția a început să primească apeluri privind un atac armat chiar înainte de ora locală 8:00.

Atacatorul s-a apropiat de biserica, care găzduiește și o școală, și a tras zeci de focuri prin ferestre folosind trei arme de foc – o pușcă, o pușcă de vânătoare și un pistol. Poliția a găsit și o bombă fumigenă la fața locului.

Oficialii investighează dacă suspectul a tras în interiorul clădirii sau dacă toate împușcăturile au provenit din afara bisericii, menționând că în interior nu au fost găsite tuburi de cartuș.

„Am auzit «bum, bum, bum»”, a declarat pentru Wall Street Journal PJ Mudd, care locuiește aproape de biserică și lucra de acasă miercuri dimineață. „Mi-am dat seama brusc – a fost o împușcătură.”

Apoi a alergat la biserică, unde a văzut trei cartușe de încărcătoare pe jos.

Un băiat de 10 ani care a supraviețuit atacului a declarat pentru WCCO, afiliată CBS, că prietenul său l-a salvat de gloanțe întinzându-se peste el.

„Eram la două locuri distanță de vitraliu. Prietenul meu, Victor, m-a salvat, pentru că s-a întins peste mine, dar a fost lovit”, a spus copilul.

Biserica Buna Vestire, situată într-o zonă rezidențială din sudul Minneapolis-ului, învață elevi cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani.

Mama atacatorului, Mary Grace Westman, a lucrat anterior la școală, potrivit unui buletin informativ al școlii din 2016. O postare pe Facebook spune că s-a retras din funcție în 2021.

Poliția a găsit o notă pe care Westman intenționa să o publice online în momentul împușcăturii. Anchetatorii au șters ulterior postarea.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că președintele Donald Trump și echipa sa și-au exprimat „profundele condoleanțe” și au oferit asistență.

Acesta a spus că situația este „foarte frecventă – nu doar în Minnesota, ci în întreaga țară”, adăugând că speră că nicio comunitate sau școală nu a trebuit să treacă vreodată printr-o zi ca aceasta.

Trump a declarat ulterior că steagul SUA va fi arborat în bernă la Casa Albă, ca semn de respect față de victime.