Fabrică clandestină de țigări, la 5 km de postul vamal Leușeni – Albița. Un bărbat cu dublă cetățenie, a Rusiei și Armeniei, a fost reținut

O fabrică clandestină de țigări localizată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni – Albița, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

La fața locului și în alte locații din afara capitalei, oamenii legii au ridicat circa 160 000 de țigări fără filtru, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, materiale utilizate la fabricarea țigărilor, precum și tutun mărunțit.

Astfel, în urma perchezițiilor, oamenii legii au reținut un bănuit cu vârsta de 40 de ani, cetățean al Rusiei și Armeniei, cu rol de menținere în funcțiune a producerii.