Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei și beneficiile aderării la UE, discutate de Maia Sandu și președinții parlamentelor țărilor baltice

Președinta Maia Sandu a avut marți, 3 februarie, o întrevedere cu președintele Riigikogu al R. Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei R. Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului R. Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în R. Moldova, fapt care constituie „un semnal puternic de susținere a parcursului european al țării noastre”, scrie Președinția.

La întâlnirea cu reprezentanții țărilor baltice, șefa statului a evocat relațiile excelente cu cele trei state și sprijinul ferm al acestora pentru R. Moldova. Discuțiile s-au axat în special pe procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei demonstrează în mod clar beneficiile integrării europene – consolidarea democrației, dezvoltarea economică accelerată, creșterea nivelului de trai și instituții publice eficiente și transparente”, sconform comunicatului Președinției.

Datele economice ilustrează succesul drumului european al acestor state, arată Președinția:

În Estonia, salariul mediu brut a crescut de peste 4 ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de 3,5 ori.

În Letonia, salariul mediu brut a crescut de de aproape 5 ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de 2,5 ori.

În Lituania, salariul mediu brut a crescut de aproape 7 ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de 4 ori.

De asemenea, discuțiile au vizat și situația de securitate din regiune. Președinta Maia Sandu a exprimat aprecierea R. Moldova pentru solidaritatea statelor baltice cu Ucraina.

În context, a avut loc un schimb de opinii privind modalitățile de contracarare a riscurilor generate de războiul hibrid, inclusiv atacurile cibernetice, dezinformarea și ingerințele externe care vizează procesele democratice.