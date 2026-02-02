Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău. Igor Grosu: „Un lucru care spune mult despre nivelul relațiilor noastre”

Autoritățile din Estonia își vor deschide o ambasadă la Chișinău. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas.

Misiunea diplomatică va deveni operațională în a doua jumătate a anului 2026.

„Vreau să salut decizia Estoniei de a deschide o ambasadă, aici, la Chișinău, care va deveni operațională în a doua parte a acestui an. Astfel, toate cele trei state baltice vor avea ambasade în R. Moldova. Un lucru care spune mult despre nivelul relațiilor noastre (…)”, a declarat șeful Legislativului de la Chișinău.

La rândul său, președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, a subliniat că inaugurarea unei ambasade la Chișinău demonstrează seriozitatea cu care Estonia tratează procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

„Vreau să vă asigur că, în conformitate cu ceea ce ați făcut deja, într-adevăr aparțineți marii familii europene. Acolo este locul R. Moldova și, prin urmare, tot ce ați întreprins deja pentru grăbirea procesului de integrare europeană este extraordinar. Vreau să vă încurajez să mergeți pe calea reformelor, să întreprindeți pași în continuare. Având o abordare serioasă, ajungeți și mai aproape de obiectul vostru principal – de a deveni membru deplin al UE (…). Noi vom deschide o ambasadă, aici, în R. Moldova. Este, de asemenea, încă un semnal care arată faptul că noi avem o abordare foarte serioasă față de procesul dvs. de integrare în UE și tot mai multe țări ale UE își deschid aici ambasade. Cu cât mai multe vor fi, cu atât mai real devine visul dvs. de a fi membru deplin al UE (…)”, a declarat Lauri Hussar în conferință.

Luni, 2 februarie, președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, au susținut o conferință de presă cu președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu. Oficialii și-au reiterat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova.

Conform unui comunicat al Parlamentului, programul vizitei oficiale va continua pe 3 februarie. Începând cu ora 10:30, președinții parlamentelor Statelor Baltice vor susține discursuri în cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului, care va marca deschiderea sesiunii de primăvară.

Agenda vizitei mai include întrevederi cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, precum și cu președinții fracțiunilor parlamentare.

Totodată, președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania vor efectua o vizită la Călărași, împreună cu președintele Parlamentului R. Moldova, unde vor avea întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului de afaceri și cu cetățeni. De asemenea, aceștia vor vizita Incubatorul de Afaceri din Călărași, un proiect susținut de Uniunea Europeană.