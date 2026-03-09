Ex-vicepreședintele Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor”, condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare

Un ex-vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”, a anunțat luni, 9 martie, Procuratura Anticorupție (PA).

Conform portalului instanțelor de judecată, consultat de Ziarul de Gardă, numele acestuia este Fiodor Grapin.

Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități de administrare și gestionare financiară în cadrul partidelor politice, pentru o perioadă de 4 ani.

Cauza penală a fost examinată în lipsa lui Grapin, instanța menținând arestarea preventivă în privința acestuia, care în prezent este anunțat în căutare.

De asemenea, din contul inculpatului a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de aproximativ 1,2 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii.

Potrivit informațiilor, Fiodor Grapin, activând în calitate de vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor”, cunoscând faptul că partidul era finanțat de „un grup criminal organizat” condus de Ilan Șor, împreună cu alți membri ai formațiunii, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale.

Astfel, inculpatul ar fi acceptat, prin complicitate și în mod conștient, primirea unor mijloace bănești în sumă de aproximativ 1,2 milioane de lei, „provenite din activități ilegale și utilizate pentru finanțarea activităților partidului, inclusiv organizarea protestelor și remunerarea participanților, cu scopul de a influența procesele politice din R. Moldova și de a obține puterea prin mijloace ilegale”.

PA menționează că procurorii urmează să decidă, în termen de 15 zile, dacă vor contesta sentința.

