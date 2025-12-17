Eurodeputații susțin un „Schengen militar” pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse

Membrii Parlamentului European, reuniți în sesiune plenară, s-au pronunțat miercuri în favoarea unui „spațiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe și echipament militar în Uniunea Europeană și prin modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor, transmite Agerpres.

O rezoluție în această privință, elaborată pe baza rapoartelor elaborate de Petras Austrevicius, din grupul Renew și Roberts Zile, din partea grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a fost adoptată în plenul PE cu 493 de voturi pentru, 127 de voturi contra și 38 de abțineri.

Războiul lansat de Rusia contra Ucrainei a atras atenția asupra mobilității militare și a nevoii urgente de a facilita mișcarea transfrontalieră rapidă de trupe și echipamente în interiorul UE, afirmă eurodeputații. Ei subliniază că mobilitatea militară este un element esențial pentru apărarea comună europeană, dar și pentru securitatea flancului estic al UE, în special pentru țările baltice și Polonia.

Rezoluția PE salută propunerea Comisiei Europene de majorare a bugetului alocat mobilității militare în următorul cadru financiar multianual 2028-2034 până la peste 17 miliarde de euro.

Eurodeputații le cer statelor membre UE să nu opereze tăieri în propunerea Comisiei Europene, așa cum au făcut în bugetul pentru 2021-2027, atunci când au redus cu 75% fondurile propuse. Modernizarea celor aproximativ 500 de obiective de infrastructură, în special poduri și tuneluri, ar necesita cel puțin 100 de miliarde de euro, adaugă membrii PE, care solicită executivului UE să simplifice procedurile pentru obținerea finanțării pentru proiecte cu dublă utilizare – civilă și militară.

Rezoluția PE remarcă faptul că, deși s-au înregistrat unele progrese semnificative pentru a consolida mobilitatea militară, încă există bariere administrative și financiare, precum și obstacole legate de infrastructură, ceea ce înseamnă că deplasarea echipamentului militar în interiorul UE poate dura uneori peste o lună.

Membrii Parlamentului European le cer țărilor membre UE și Comisiei Europene să-și sporească investițiile în infrastructura de transport, în special de-a lungul celor patru coridoare ale mobilității militare din UE. De asemenea, ei vor să vadă aplicate mai multe soluții digitale și accelerate autorizațiile de deplasare transfrontalieră, prin intermediul unor ghișee unice.

Ei recomandă măsuri favorabile creării unui „spațiu Schengen area”, consolidat de o echipă operativă pentru mobilitate militară și de un coordonator european pentru a eficientiza implementarea diferitelor inițiative, Comisia Europeană urmând să prezinte o „foaie de parcurs”.

Parlamentul European accentuează că mobilitatea militară este o prioritate pentru cooperarea între UE și NATO și este esențială pentru a permite deplasarea forțelor armate pe timp de pace, criză sau război.

Rezoluția cere organizarea de exerciții comune periodice și a unor teste de stres pentru a identifica și înlătura obstacolele. În plus, eurodeputații vor ca Uniunea Europeană să urmeze exemplul NATO și să se asigure că trupe pentru reacție rapidă pot trece frontierele interne din UE în 72 de ore pe timp de pace și în 24 de ore în timpul unei situații de criză.

„Pentru a menține puterea și capacitatea Europei de a descuraja agresorii, este esențial să ne demonstrăm disponibilitatea de a acționa. Aceasta include a avea capacitate de a desfășura rapid trupe și echipament în interiorul UE. Depășirea obstacolelor administrative și dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare nu sunt un lux, ci o necesitate”, a declarat co-raportorul Petras Austrevicius.

Potrivit co-raportorului Roberts Zile, „în prezent există prea multe impedimente în calea mobilității militare care ar putea fi soluționate rapid fără multe fonduri”.