Putin numește europenii „porci” și amenință din nou că va cuceri teritorii „prin mijloace militare” dacă negocierile eșuează
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a numit europenii „porci” și a declarat că Rusia preferă o soluționare diplomatică a războiului, însă a avertizat că, dacă Ucraina și partenerii săi refuză ceea ce el a numit un „dialog substanțial”, Moscova este pregătită să continue cucerirea de teritorii prin mijloace militare, scrie The Guardian.
Într-o întâlnire cu militari ruși, Putin a declarat că „porcii Europei imediat s-au alăturat fostei administrații de la Washington, sperând că vor profita astfel de la colapsul țării noastre”.
Totodată, acesta și-a reiterat afirmația privind necesitatea de a „elimina cauzele profunde ale conflictului” prin diplomație, afirmând totodată că Rusia va căuta să „elibereze pământurile sale istorice” prin forță. De asemenea, el a reluat planurile de creare și extindere a unei așa-numite „zone tampon de securitate”.
„Am prefera să facem acest lucru și să eliminăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomație. Dar dacă țara adversă și patronii săi străini refuză o discuție substanțială, Rusia va obține eliberarea pământurilor sale istorice prin mijloace militare. Sarcina de a crea și extinde o zonă tampon de securitate va fi, de asemenea, urmărită în mod consecvent”, a declarat Vladimir Putin.
Anterior, Vladimir Putin, a afirmat că ostilitățile din Ucraina se vor încheia odată ce Forțele Armate ale Ucrainei se vor retrage din teritoriile pe care le controlează în prezent în Donbas.
„Când trupele ucrainene vor părăsi teritoriile pe care le-au deținut, atunci luptele se vor opri. Dacă nu vor pleca, vom obține acest lucru prin mijloace militare”, a anunțat Putin.