Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a numit europenii „porci” și a declarat că Rusia preferă o soluționare diplomatică a războiului, însă a avertizat că, dacă Ucraina și partenerii săi refuză ceea ce el a numit un „dialog substanțial”, Moscova este pregătită să continue cucerirea de teritorii prin mijloace militare, scrie The Guardian.

Într-o întâlnire cu militari ruși, Putin a declarat că „porcii Europei imediat s-au alăturat fostei administrații de la Washington, sperând că vor profita astfel de la colapsul țării noastre”.

Totodată, acesta și-a reiterat afirmația privind necesitatea de a „elimina cauzele profunde ale conflictului” prin diplomație, afirmând totodată că Rusia va căuta să „elibereze pământurile sale istorice” prin forță. De asemenea, el a reluat planurile de creare și extindere a unei așa-numite „zone tampon de securitate”.

„Am prefera să facem acest lucru și să eliminăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomație. Dar dacă țara adversă și patronii săi străini refuză o discuție substanțială, Rusia va obține eliberarea pământurilor sale istorice prin mijloace militare. Sarcina de a crea și extinde o zonă tampon de securitate va fi, de asemenea, urmărită în mod consecvent”, a declarat Vladimir Putin.

Anterior, Vladimir Putin, a afirmat că ostilitățile din Ucraina se vor încheia odată ce Forțele Armate ale Ucrainei se vor retrage din teritoriile pe care le controlează în prezent în Donbas.