Energocom și Moldovagaz au semnat un contract privind facturarea și deservirea consumatorilor finali

Astăzi, 28 august, Energocom și Moldovagaz au semnat un contract de prestare a serviciilor de facturare și deservire a consumatorilor finali pentru o perioadă de șapte luni, urmare a preluării din 1 septembrie de către S.A. „Energocom” a obligației de serviciu public și furnizarea de ultimă opțiune.

Astfel, din 1 septembrie 2025, furnizorul oficial al gazelor naturale va fi compania Energocom, care va asigura continuitatea serviciului de furnizare a gazelor către cei peste 830 de mii de consumatori. Tranziția va fi automată, fără a fi nevoie de anumite demersuri din partea cetățenilor, se arată în comunicatul de presă emis de Energocom.

Energocom a subliniat că accesul la serviciul de furnizare a gazelor naturale nu va fi afectat, iar calitatea serviciul de furnizare a gazelor naturale către consumatori nu va avea de suferit. Totodată, potrivit companiei, prețul aplicat inițial va rămâne cel curent, până la aprobarea reglementărilor noilor tarife de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

ANRE a anunțat că aprobat contractele privind facturarea și deservirea consumatorilor finali, încheiate între S.A. „Energocom” și doi furnizori cărora le-au fost retrase licențele de activitate: S.A. „Moldovagaz” și ÎCS „Nord Gaz Sîngerei” SRL. Prin aceste contracte, se asigură continuitatea proceselor de facturare și deservire a consumatorilor finali preluați de S.A. „Energocom” începând cu 1 septembrie 2025.

Ambele contracte sunt valabile în perioada 1 septembrie 2025-31 martie 2026, cu posibilitate de prelungire.

Potrivit ANRE, retragerea licențelor de furnizare pentru cele două întreprinderi a generat obligația legală de a desemna un nou furnizor care să garanteze aprovizionarea neîntreruptă a consumatorilor cu gaze naturale. Pentru a evita perturbările în procesul de facturare și relația directă cu consumatorii finali, legislația prevede posibilitatea ca furnizorii cărora li s-a retras licența să acorde asistență, pentru o perioadă limitată, furnizorului desemnat. Astfel, contractele aprobate permit S.A. „Energocom” să beneficieze temporar de suportul celor două companii în procesele administrative și de deservire a consumatorilor, până la preluarea integrală a acestor funcții.

ANRE a mai menționat că implementarea acestor contracte va contribui la menținerea continuității furnizării gazelor naturale, fără riscuri de întrerupere pentru consumatori, asigurarea unei tranziții ordonate, prin preluarea treptată a activităților de facturare și deservire a consumatorilor de către S.A. „Energocom”, respectarea principiilor transparenței și echității, deoarece condițiile financiare ale contractelor sunt strict limitate la costurile necesare prestării serviciilor, conform legislației, dar și protejarea intereselor consumatorilor finali, care vor continua să fie aprovizionați cu gaze naturale la parametrii de calitate stabiliți și la prețuri reglementate.

Energocom, gata să asigure și furnizarea gazelor naturale

Energocom a precizat anterior că va prelua de la Moldovagaz baza de contracte cu consumatorii finali și, timp de un an, în care furnizorul actual va presta servicii de relații cu clienții, va dezvolta propriul serviciu.

„(…) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a atribuit astăzi Energocom statutul de obligație a serviciului public pentru furnizarea gazelor naturale către cei peste 800.000 de consumatori din Republica Moldova. Decizia a fost luată cu condiția în care Moldovagaz nu va reuși să îndeplinească cerințele legale de separare a activităților de furnizare și transport a gazelor naturale până la 31 iulie a.c.

SA „Energocom” va furniza gaze naturale consumatorilor finali în condiții reglementate, la parametri de calitate stabiliți, transparente și nediscriminatorii. De asemenea, compania va asigura și furnizarea de ultimă opțiune pentru consumatorii care rămân fără furnizor din motive obiective„.

Recean: Acest proces va avea loc automat, iar cetățenii nu trebuie să facă nicio procedură în plus

„(…) Energocom va prelua de la Moldovagaz serviciul de livrare și facturare a gazelor pentru toate gospodăriile din R. Moldova. Schimbarea se va face automat de la 1 august. Anterior, Moldovagaz, deținută majoritar de Gazprom, avea controlul asupra celor trei activități – de furnizare, transport și distribuție a gazelor naturale. Obiectivul nostru este ca întreprinderea principală responsabilă de furnizarea gazului pentru R. Moldova să fie o companie a statului și nu o companie controlată de Rusia.

Această separare a activităților de furnizare, distribuție și transport a gazelor naturale este importantă pentru stat, dar și o acțiune din Pachetul energetic III, pe care Moldova s-a angajat să-l implementeze (așa-numitul unbundling).

În anul 2023, am realizat prima etapă, iar rețelele de transport al gazelor deținute de Moldovagaz au fost transmise în locațiune pentru 5 ani către Vestmoldtransgaz.