Energia regenerabilă a asigurat peste 31% din consumul de electricitate în luna mai, iar peste 60% a fost importată

În luna mai 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 308 888 MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din import, la un preț mediu ponderat de 119,28 de euro/MWh, a informat vineri, 5 iunie, compania.

Energia electrică produsă local a acoperit 39,51% din necesarul de consum pentru luna mai. Din această cantitate, 31,26% a fost asigurată de parcurile și centralele de energie regenerabilă, iar 8,25% de CET-Nord și Termoelectrica.

Restul necesarului de consum a fost acoperit prin importuri, care au reprezentat 60,49% din volumul total achiziționat.

Din această cantitate, 46,30% a fost livrată în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar 14,19% a fost procurată prin intermediul platformelor Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale (OPCOM) și Bursa Română de Mărfuri (BRM), de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

„Aceste costuri de achiziție nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice”, a menționat S.A. „Energocom”.