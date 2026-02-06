Economia națională a înregistrat o creștere de aproximativ 2,7% în 2025

Bilanțul activității Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026 a fost prezentat vineri, 6 februarie, de ministrul Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă. Conform datelor MDED, creșterea economică a fost susținută de evoluții pozitive în agricultură, construcții, IT, comerț, energie, servicii sociale și sectorul financiar.

Potrivit datelor preliminare, economia națională a înregistrat în 2025 o creștere de aproximativ 2,7%, depășind prognozele inițiale ale partenerilor internaționali.

Un indicator-cheie al consolidării economice îl reprezintă majorarea investițiilor cu 22%, care au devenit principalul motor de creștere, precum și avansul producției industriale cu aproape 5%, scrie Ministerul.

Un rol esențial în susținerea mediului de afaceri l-au avut programele implementate prin Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

„În perioada de referință, au fost acordate circa 699 de mii de lei sub formă de granturi și facilități fiscale pentru peste 3100 de companii, destinate în special modernizării capacităților de producție. Doar prin intermediul a 12 beneficiari ai programului de ajutor de stat, au fost generate investiții în economie de peste 1 miliard de lei în doar trei luni. Aceste măsuri au contribuit direct la crearea a 64.000 de noi locuri de muncă în anul 2025, numărul populației ocupate ajungând la 856.000 de persoane”, potrivit comunicatului MDED.

Pe dimensiunea debirocratizării și digitalizării, MDED a lansat un amplu proces de reformă a actelor permisive.

„Pachetul de dereglementare adoptat în decembrie 2025 a vizat 12 sectoare și peste 200 de activități economice, eliminând sau revizuind peste o sută de autorizații. Impactul estimat pentru mediul de afaceri este de economii anuale de aproximativ 265–267 mii de lei, cu efecte vizibile începând din 2026”, prezintă MDED în cadrul bilanțului.

Un alt lucru prezentat în bilanț este Legea Freelancerului, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026. Conform MDED, în doar o lună, aproape 1000 de persoane s-au înregistrat prin acest regim fiscal complet digitalizat.

„Cetățenii și antreprenorii sunt motorul prosperității R. Moldova. Obiectivul nostru este tranziția de la o economie bazată pe consum la una bazată pe producție, investiții și inovație. Datele arată clar că suntem pe direcția corectă”, a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu.

Pentru anul 2026, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a prezentat drept priorități:

accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și integrarea în Piața Unică;

simplificarea radicală a relației dintre antreprenori și stat;

atragerea investițiilor, atât străine, cât și locale și ale diasporei, considerate un potențial strategic pentru dezvoltarea țării.