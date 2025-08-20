După SUA, și Marea Britanie a impus sancțiuni unor entități asociate cu Șor

Miercuri, 20 august, Marea Britanie a sancționat rețelele financiare care ar fi fost utilizate de Rusia pentru a eluda sancțiunile occidentale existente, inclusiv rețelele criptografice din Kârgâzstan. Sancțiunile împotriva a opt persoane și entități vizează și infrastructura din spatele A7A5, asociată cu fugarul Ilan Șor, informează Reuters.

„Dacă Kremlinul crede că poate ascunde încercările disperate de a atenua impactul sancțiunilor noastre prin spălarea tranzacțiilor prin rețele criptografice dubioase, se înșeală amarnic”, a declarat ministrul britanic pentru sancțiuni, Stephen Doughty.

Măsurile vin în urma discuțiilor purtate la Washington la începutul acestei săptămâni între președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, inclusiv premierul britanic Keir Starmer, cu privire la conflictul din Ucraina.

Sancțiunile britanice au vizat o firmă cu sediul în Luxemburg și patru entități din Kârgâzstan, printre care Grinex LLC și Old Vector LLC, legate de infrastructura din spatele A7A5.

Pe 15 august, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite (OFAC) a extins lista sancțiunilor impuse în legătură cu invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Registrul actualizat include bursele de criptomonede Garantex Europe OU și Grinex, precum și mai multe companii afiliate, printre care Old Vector, înregistrată în Kârgâzstan, emitentul monedei stabile A7A5. OFAC consideră că acestea au fost implicate în spălarea de bani, furnizarea de servicii pentru infractorii cibernetici și eludarea sancțiunilor impuse anterior. Potrivit Kloop, acestea sunt legate de fugarul penal, Ilan Șor.