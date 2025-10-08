Două femei din raionul Sîngerei – sancționate cu 40 de mii de lei pentru corupere electorală. Cum trebuiau să voteze persoanele care au primit câte 2 400 de lei

Două femei din nordul țării, „simpatizante ale Blocului electoral „Victorie”, au fost amendate cu câte 40 de mii de lei. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Sîngerei, din 7 octombrie, cele două au fost recunoscute vinovate pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală, adică darea de bani în scopul determinării alegătorului sau susținătorului să îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor, potrivit unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală.

Cele două femei sunt Lilia Cristinoi și Stela Podubnaia, conform sentinței consultate de ZdG. Unul dintre martorii din dosar a declarat în instanță că „la adunarea din 1 septembrie 2024, li s-au spus că Vasile Bolea o să fie într-un alt partid”. „Totodată li s-au spus că ei trebuie să-l voteze pe Vasile Bolea, o singură dată s-a vorbit despre aceasta”, a mai menționat martorul.

Instanța a stabilit că inculpatele, în luna septembrie a anului 2024, au dat câte 2400 de lei alegătorilor și susținătorilor identificați dintr-o localitate din raionul Sîngerei, cu scopul să îi determine ca să aplice ștampila la rubrica „nu” din buletinul de vot privind referendumul republican constituțional din octombrie 2024 și să aplice ștampila de vot pentru oricare concurent electoral din buletinul de vot pentru alegerea președintelui R. Moldova, cu excepția Maiei Sandu.

Inculpatele au pledat nevinovate, iar cauza penală a fost examinată în procedură generală.

Totuși, instanța de judecată le-a recunoscut vinovate pe ambele inculpate și le-a stabilit la fiecare în parte o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 800 unități convenționale, adică 40 de mii de lei.