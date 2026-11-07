Două cazuri de traversare neautorizată a spațiului aerian, semnalate în această dimineață

Sistemul național integrat de monitorizare informează despre două cazuri de traversare neautorizată a spațiului aerian național de către două obiecte de tip aerostat, anunță sâmbătă, 7 noiembrie, Ministerul Apărării.

Primul caz a fost înregistrat la ora 09:15, când un aerostat a survolat spațiul aerian național în regiunea localității Moșeni, raionul Drochia, părăsindu-l la ora 09:22, în proximitatea localității Elizavetovca, același raion.

Al doilea caz a fost semnalat la ora 10:35, când un alt balon a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția loc. Vinița, Ucraina, spre localitatea Trifăuți, raionul Soroca. Ulterior, la ora 10:36, părăsind spațiul aerian în proximitatea loc. Ruslanovca, același raion.