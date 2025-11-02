Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul din New York. Incidentul a dus la debarcarea tuturor pasagerilor

Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară, 31 octombrie, pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, a relatat sâmbătă EFE și Agerpres.

În timp ce rula spre poarta de sosiri, un avion al companiei americane United Airline, care aterizase din Chicago, a lovit coada unui alt avion al United Airlines, care staționa pe pistă în așteptarea decolării spre Houston, statul Texas.

Incidentul a dus la debarcarea tuturor pasagerilor și, în cele din urmă, la anularea zborului spre Texas, și a avut loc spre sfârșitul unei zile haotice pe aeroporturile din New York, din cauza vântului și a lipsei deja menționate de controlori de trafic aerian.

Atât LaGuardia, concentrat pe traficul intern, cât și John F. Kennedy, unul dintre cele două aeroporturi internaționale din New York, au fost nevoite să suspende temporar decolările de aeronave vineri din cauza lipsei de controlori de trafic aerian.

Există o îngrijorare tot mai mare în SUA că acești controlori de trafic aerian, care se numără printre cei 730 000 de angajați federali care îndeplinesc atribuții esențiale, dar care nu își vor primi salariile până când nu se rezolvă problema blocajului guvernului (așa-numitul shutdown), ar putea începe să lipsească de la posturile lor într-un număr mai mare din cauza volumului excesiv de muncă cu care se confruntă.

În timpul perioadei de închidere a guvernului din 2018-2019, cea mai lungă din istoria SUA, tocmai absențele controlorilor – care au dus la paralizia unei părți din traficul aerian al țării – i-au forțat pe republicani și democrați să ajungă la un acord în Congres pentru a pune capăt shutdownului.