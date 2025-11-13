Dorin Damir, lipsit în continuare de dreptul de a deține arme. Curtea Constituțională a respins o sesizare a finului lui Plahotniuc

Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, are în continuare interdicție de a deține arme. Curtea Constituțională (CC) a respins pe 13 noiembrie sesizarea avocaților săi.

Dorin Damir are statut de învinuit pentru delapidarea averii străine, pentru abuz de putere sau abuz de serviciu, pentru divulgarea secretului de stat și trecerea ilegală a frontierei de stat.

El nu mai putea avea arme în posesie, după ce în noiembrie 2021, Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) i-a aplicat interdicția de posesie a armelor în baza articolelor 7 alin. (2) lit. a) și 18 alin. (2) lit. a) din Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, care prevăd că „limitarea dreptului de proprietate prin interdicţia de posesie a armelor” se aplică „dacă titularul este învinuit sau inculpat în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare”.

Ulterior, Dorin Damir a formulat la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, o cerere de chemare în judecată împotriva INSP și Inspectoratului General de Poliție, prin care cerea să fie anulată decizia, să fie recunoscut dreptul de deținere și port al armelor de foc și să-i fie restituite armele ridicate.

În noiembrie 2024, în cadrul ședinței de judecată, avocatul lui Damir a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolelor 7 alin. (2) lit. a) și 18 alin. (2) lit. a) din Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă. Printr-o încheiere ulterioară, judecătorul cazului, Marcel Popescu, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

Totuși, Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de apărătorul lui Damir. Hotărârea este definitivă.