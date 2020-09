Dorin Chirtoacă a depus actele pentru înregistrarea grupului său de inițiativă: „Situația ar fi perfectă dacă ne-am uni cu toții forțele”

Mișcarea politică „Unirea” a depus o cerere de înregistrare a grupului de inițiativă pentru strângerea de semnături pentru candidatura lui Dorin Chirtoacă la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

Actele au fost depuse personal de Dorin Chirtoacă, alături de colegul său, Ion Cioban. Deocamdată, grupul de inițiativă este vormat din 36 de persoane, la care ulterior, se vor mai adăuga mai multe persoane, susține Dorin Chirtoacă.

La ieșire, liderul PL a optat pentru unirea tuturor forțelor de dreapta.

„Situația ar fi perfectă dacă ne-am uni cu toții forțele și am înlătura regimul care ne călărește la propriu, inclusiv cu ceea ce s-a întâmplat la sfârșit de august cu acestă vacanță a lui Dodon, nunta lui Chicu, agricultori batjocoriți, veterani batjocoriți. Dacă am reuși să facem acest lucru, ar fi perfcet pentru Moldova să revenim la normalitate, să revenim la democrație, să putem da o speranță ceteățenii că bucata aceasta de pământ are un viitor împpreună cu celelte state europene în familia mare europeană și mai departe pledând și construind unirea cu România pentru că asta este soluția și de acolo va veni salvarea”.

Până astăzi, au cerut înregistrare în total 9 grupuri de inițiativă. La 1 septembrie au mers la CEC candidații PLDM, Tudor Deliu, Platforma DA, Andrei Năstase și Partidul Nostru, Renato Usatîi. Astăzi, au mai venit alți 6 candidați: Alexandr Kalinin, Partidul Regiunilor, Maia Sandu, PAS, Andrian Candu, PRO-Moldova, Octavian Țîcu, PUN, Ion Costaș, independent și Dorin Chirtoacă, Mișcarea Politică „Unirea”.

Alegerile prezidențiale sunt programate pentru data de 1 noiembrie.

Perioada de desemnare și colectare a semnăturilor susținătorilor candidaților la alegerile pentru funcția de președinte al R. Moldova este 1 septembrie – 1 octombrie.

Conform prevederilor Codului electoral, pentru a fi înregistraţi de CEC, toţi candidaţii la funcţia de preşedinte al R. Moldova depun liste de subscripţie, care conţin semnăturile a cel puţin 15000 şi nu mai mult de 25000 de alegători din cel puţin jumătate din numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova. Se consideră conforme cu această prevedere unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi ale R. Moldova în care au fost colectate nu mai puţin de 600 de semnături.