Donald Trump pregătește noi reguli pentru procesul de vot din SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, 30 august, că va emite un ordin executiv care va impune fiecărui alegător să prezinte actul de identitate. Mai mult, va fi interzis votul prin corespondență, potrivit Reuters.

„Actul de identitate trebuie să facă parte din fiecare vot. FĂRĂ EXCEPȚII! Voi emite un ordin executiv în acest scop”, a scrisTrump pe Truth Social.

„De asemenea, votul prin corespondență este interzis, cu excepția celor foarte bolnavi și a militarilor aflați la distanță”, a adăugat el.

Trump a pus la îndoială de mult timp sistemul electoral american și continuă să susțină în mod fals că înfrângerea sa din 2020 în fața președintelui democrat Joe Biden a fost rezultatul unei fraude pe scară largă. Președintele și aliații săi republicani au făcut, de asemenea, afirmații nefondate despre votul pe scară largă al non-cetățenilor, ceea ce este ilegal și se întâmplă rar.

De ani de zile, el a cerut, de asemenea, încetarea utilizării mașinilor de vot electronice, insistând în schimb pentru utilizarea buletinelor de vot pe hârtie și a numărării manuale a voturilor – un proces despre care oficialii electorali spun că este consumator de timp, costisitor și mult mai puțin precis decât numărarea automată a voturilor.

La începutul lunii august, Trump s-a angajat să emită un ordin executiv pentru a pune capăt utilizării buletinelor de vot prin corespondență și a mașinilor de vot înainte de alegerile intermediare din 2026. Cu toate acestea, alegerile federale sunt administrate la nivel de stat și nu este clar dacă președintele are puterea constituțională de a adopta o astfel de măsură.

Alegerile din 3 noiembrie 2026 vor fi primul referendum la nivel național privind politicile interne și externe ale lui Trump de la revenirea sa la putere în ianuarie.