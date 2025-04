Donald Trump a publicat un videoclip în care arată un potenţial atac mortal în Yemen

Preşedintele american Donald Trump a publicat pe 4 aprilie, pe reţeaua sa de socializare Truth, o înregistrare video care pretinde că arată zeci de luptători houthi ucişi într-un atac american în Yemen, subtitrată cu un „oops”, informează AFP, citat de News.ro.

Imaginile alb-negru luate dintr-o vedere aeriană, ca şi cum ar fi fost filmate de o dronă militară, arată câteva zeci de persoane adunate într-un cerc, mai întâi în linia de foc, apoi bombardate.

Urmează un fum dens, apoi imagini ale locului bombardat, unde nu mai rămâne nimic în afară de câteva maşini.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5