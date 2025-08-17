Domnica Manole a fost realeasă în funcția de preşedintă a Curţii Constituţionale

Domnica Manole a fost realeasă duminică, 17 august, în funcția de președintă a Curții Constituționale, prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor.

„Astăzi, 17 august 2025, Plenul Curţii Constituţionale a ales-o pe doamna Domnica Manole în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la Curtea Constituţională, Preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor”, potrivit comunicatului Curții Constituționale.

VIDEO/ Ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale – Ziarul de Gardă

Amintim că cei cinci judecători ai Curţii Constituţionale și-au depus astăzi jurământul în faţa Parlamentului, Preşedintelui R. Moldova şi Consiliului Superior al Magistraturii, intrând astfel în exercițiul funcției.

DOC/ Averea familiei președintei Curții Constituționale: achiziție de peste jumătate de milion de lei în 2024 și venituri generoase – Ziarul de Gardă

Președinta Curții Constituționale (CC), Domnica Manole, a avut în 2024 venituri salariale brute de 1 123 828 de lei, peste 93 de mii de lei pe lună. Tot în 2024, familia judecătoarei și-a achiziționat un automobil de model Lexus NX 350H (fabricat în 2023) la prețul de 780 000 de lei.

În declarația de avere și interese personale pentru 2024, Domnica Manole mai indica 62 565 de lei în calitate de diurnă și o indemnizație pentru activitatea de cercetare, de la Consiliul Europei, în valoare de 2180 de euro. Totodată, judecătoarea a obținut 15 400 de lei drept dobândă din depozite bancare și alte 478 787 de lei obținuți din pensie, redevență și prestații pentru incapacitate temporară de muncă.